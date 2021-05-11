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В Коми собаки загнали маленького мишку на самую макушку дерева (видео)

В Коми собаки загнали маленького мишку на самую макушку дерева (видео)

11 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Коми собаки загнали маленького мишку на самую макушку дерева (видео) Скриншот из видео / Айгуль Докукина
Что стало с малышом дальше, неизвестно

9 мая в сети появился ролик, героем которого стал медвежонок. Звереныш оказался в весьма неприятной ситуации – его загнали на дерево братья наши меньшие. Видео опубликовали в паблике «Жесть Коми».

По информации источника, видео снято в Ухте, недалеко от мусорного полигона. Медвежонок, очевидно, испугался собак и залез от них на дерево. В ролике видно, что он забрался на самую макушку дерева. Что стало с малышом дальше, неизвестно.

Кстати, недавно в сети появился другой ролик с милым медвежонком. Это была малышка Пужа. Сейчас молодая медведица активно занимается поисками кормов, играет, лазает по деревьям и спит, причем чаще именно на деревьях, т.к. это самое безопасное место для молодых медведей!

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Видео Животные

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