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Медведица Пужа передала привет жителям Коми (видео)

Медведица Пужа передала привет жителям Коми (видео)

06 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Медведица Пужа передала привет жителям Коми (видео) Центр спасения медвежат Тверской области / Скриншот из видео
Она активно занимается поисками кормов, играет, лазает по деревьям и спит

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области продолжают следить за жизнью маленькой медведицы из Коми. Пужа уже проснулась и стала героем небольшого ролика.

Сейчас молодая медведица активно занимается поисками кормов, играет, лазает по деревьям и спит, причем чаще именно на деревьях, т.к. это самое безопасное место для молодых медведей!

- И, конечно же, Пужа периодически находит наши гостинцы, которые мы выкладываем незаметно для нее на территории вольера. Так что она не голодная, пожалуйста, не переживайте!

Доподлинную историю сиротства косолапого никто не знает. По словам представителей минприроды Республики Коми, в середине мая 2020 года медвежонок забрел на один из дачных участков под Сыктывкаром. Хозяйка дачи обратилась в минприроды Коми за помощью. Сотрудники охотуправления министерства отловили медвежонка и доставили его в центр.

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