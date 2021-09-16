В Коми сняли на камеру ночные похождения братьев-медвежат

На днях в районе ухтинского поселка Ярега заметили сразу нескольких медведей. К счастью, это была не встреча заплутавшего лесника и грозных хищников, а всего лишь ночная прогулка четверых маленьких медвежат.

Их заметил водитель, который решил поглядеть на зверят поближе, но спугнул их. На видео мужчина пару минут преследует забавно улепетывающих упитанных мишек по дороге у полей, после чего трое сворачивают с пути, а один еще какое-то время убегает.

Водитель, очевидно, не преследовал цели пугать зверят, но комментаторы, как водится, набросились на него с упреками и даже пожелали ему побегать от взрослого медведя. Не обошлось и без стандартных заявлений, что медведи бегают по дороге из-за тотальной вырубки лесов.