В Коми на поддержку туризма направят почти два миллиона рублей

Министерство культуры и туризма Коми информирует о начале приема заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат, направленных на развитие въездного и внутреннего туризма на территории республики. Сроки приема заявок — с 28 сентября по 28 октября текущего года. Об этом сообщает "Комиинформ".

Субсидии смогут получить юридические лица (за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальные предприниматели туристской индустрии. Поддержка предназначена для возмещения части затрат на приобретение туристского снаряжения, спортивного инвентаря и нового транспорта. Это может быть автомобиль, микроавтобус, аэролодки, вместимостью от 6 посадочных мест, а также лодки, снегоходы, квадроциклы, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и приобретенные с целью перевозки туристов и туристских групп.

На эти цели выделено 1,7 млн рублей из республиканского бюджета. Размер поддержки для соискателей составит 90% от документально подтвержденных затрат за предшествующий и (или) текущий календарный год, но не более 700 тысяч рублей в год. Соискателям необходимо предоставить заявки в Министерство культуры и туризма Коми лично или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.