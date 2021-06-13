В двух районах Коми объявили чрезвычайно высокую пожароопасность

Людям советуют воздержаться от посещения лесов
В двух районах Коми объявили чрезвычайно высокую пожароопасность13 июня 2021
Фото из архива PG11.ru
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 14 июня в Усть-Цилемском и Усинском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность (V класса).
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора.
- В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения.
- Ограничить посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно
позвонить в службу спасения по телефону «01»; Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер «101»; или «112»;
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно
функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.
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13 июня 2021, 18:40
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