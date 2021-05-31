На захоронении летчиков в Сыктывкаре рухнуло одно из надгробий. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.

На центральном кладбище столицы Коми находится захоронение летчиков, которые погибли 22 января 1971 года при катастрофе над Сургутом. Как утверждает очевидица, надгробие на центральном кладбище находится в таком состоянии уже давно.

- Никто не следит и не ухаживает за кладбищем, - заявила сыктывкарка.

Мэрия Сыктывкара направила письмо в ПАО «Аэрофлот» с просьбой оказания шефства в восстановлении мест захоронения погибших в авиакатастрофе пилотов и дальнейшего контроля за их содержанием, внешним видом и благоустройством.

Администрация Сыктывкара сообщила, что общественники благоустроили места захоронения видных деятелей Республики Коми. Акцию провели силами общественного движения «Коми войтыр».

В рамках акции благоустроили места захоронения народной артистки Коми АССР Валентины Есевой и композитора Вацлава Мастеницы, а также летчиков самолета АН-12.

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