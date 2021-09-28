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Урны, реклама, туалеты: что нужно Сыктывкару, чтобы не облажаться перед иностранцами на ЧМ в 2022 году

Урны, реклама, туалеты: что нужно Сыктывкару, чтобы не облажаться перед иностранцами на ЧМ в 2022 году

28 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Урны, реклама, туалеты: что нужно Сыктывкару, чтобы не облажаться перед иностранцами на ЧМ в 2022 году Фото: vk.com
Улучшения не требуют больших финансовых вложений

Чемпионат мира по бенди перенесли на 2022 год. Сейчас у нас есть возможность подготовиться, чтобы не пасть в грязь лицом перед гостями столицы Коми. О том, что какие городские проблемы нужно решить, рассказал урбанист Дмитрий Махов.

По мнению специалиста, Сыктывкару нужны простые улучшения, которые не требуют больших финансовых вложений. Они сделают отдых туристов и жителей города комфортнее:

  • нужно увеличить количество урн и скамеек на улицах;
  • с улиц вывозить снег, чистить от наледи и не посыпать песком;
  • Общественный транспорт, кафе, социальные и культурные объекты продублировать на английском языке;
  • очистить автобусные остановки от визуального мусора, сделать название остановок на английском;
  • сделать удобную навигацию по городу;
  • очистить фасады зданий от незаконной рекламы, особенно перекресток улиц Коммунистической и Первомайской;
  • сделать улицу Коммунистическую от Стефановской площади до Кировского парка пешеходной;
  • увеличить количество общественного транспорта на маршруте;
  • дать возможность торговым точкам реализовывать свою продукцию на улицах и общественных пространствах;
  • добавить общественные туалеты.

Несмотря на то, что вроде бы как мы должны были готовиться к чемпионату мира несколько лет. Иностранцу в Сыктывкаре было бы крайне некомфортно - для него практически не создано никаких условий.

 

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