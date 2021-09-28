Урны, реклама, туалеты: что нужно Сыктывкару, чтобы не облажаться перед иностранцами на ЧМ в 2022 году

Чемпионат мира по бенди перенесли на 2022 год. Сейчас у нас есть возможность подготовиться, чтобы не пасть в грязь лицом перед гостями столицы Коми. О том, что какие городские проблемы нужно решить, рассказал урбанист Дмитрий Махов.

По мнению специалиста, Сыктывкару нужны простые улучшения, которые не требуют больших финансовых вложений. Они сделают отдых туристов и жителей города комфортнее:

нужно увеличить количество урн и скамеек на улицах;

с улиц вывозить снег, чистить от наледи и не посыпать песком;

Общественный транспорт, кафе, социальные и культурные объекты продублировать на английском языке;

очистить автобусные остановки от визуального мусора, сделать название остановок на английском;

сделать удобную навигацию по городу;

очистить фасады зданий от незаконной рекламы, особенно перекресток улиц Коммунистической и Первомайской;

сделать улицу Коммунистическую от Стефановской площади до Кировского парка пешеходной;

увеличить количество общественного транспорта на маршруте;

дать возможность торговым точкам реализовывать свою продукцию на улицах и общественных пространствах;

добавить общественные туалеты.

Несмотря на то, что вроде бы как мы должны были готовиться к чемпионату мира несколько лет. Иностранцу в Сыктывкаре было бы крайне некомфортно - для него практически не создано никаких условий.