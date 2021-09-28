Урны, реклама, туалеты: что нужно Сыктывкару, чтобы не облажаться перед иностранцами на ЧМ в 2022 году

Улучшения не требуют больших финансовых вложений
Урны, реклама, туалеты: что нужно Сыктывкару, чтобы не облажаться перед иностранцами на ЧМ в 2022 году28 сентября 2021
Фото: vk.com
Чемпионат мира по бенди перенесли на 2022 год. Сейчас у нас есть возможность подготовиться, чтобы не пасть в грязь лицом перед гостями столицы Коми. О том, что какие городские проблемы нужно решить, рассказал урбанист Дмитрий Махов.
По мнению специалиста, Сыктывкару нужны простые улучшения, которые не требуют больших финансовых вложений. Они сделают отдых туристов и жителей города комфортнее:
- нужно увеличить количество урн и скамеек на улицах;
- с улиц вывозить снег, чистить от наледи и не посыпать песком;
- Общественный транспорт, кафе, социальные и культурные объекты продублировать на английском языке;
- очистить автобусные остановки от визуального мусора, сделать название остановок на английском;
- сделать удобную навигацию по городу;
- очистить фасады зданий от незаконной рекламы, особенно перекресток улиц Коммунистической и Первомайской;
- сделать улицу Коммунистическую от Стефановской площади до Кировского парка пешеходной;
- увеличить количество общественного транспорта на маршруте;
- дать возможность торговым точкам реализовывать свою продукцию на улицах и общественных пространствах;
- добавить общественные туалеты.
Несмотря на то, что вроде бы как мы должны были готовиться к чемпионату мира несколько лет. Иностранцу в Сыктывкаре было бы крайне некомфортно - для него практически не создано никаких условий.
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28 сентября 2021, 15:05
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