Тушила или шланг: уникальные фразы пожарных Коми

Тушила или шланг: уникальные фразы пожарных Коми06 октября 2021
Фото из архива редакции
Представляем вашему вниманию семь сленговых словечек
В любой профессии есть свой уникальный язык. Он складывается из необычных выражений и сленговых словечек, понятных только участникам группы. Пожарные - не исключение.
Управление противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми собрало семь сленговых словечек и выражений, которые в обиходе у пожарных региона. Читайте ниже и проверяйте, насколько вы пожарный.
«ШТАНЫ»
Это рукавный водосборник, патрубок центробежного насоса с возможностью присоединения двух пожарных рукавов.
Народное название этого предмета становится очевидным, стоит лишь взглянуть на этот самый патрубок — он действительно очень похож на штаны.
«ТУШИЛА»
Тушила — это почётный статус, который даётся вне зависимости от должности и звания. Это значит, что сотрудник умеет тушить, не прячется за спины коллег, идёт в огонь смело и отважно.
«ШЛАНГ»
Шланг — так на профессиональном жаргоне называют пожарного, который ушёл на больничный, уклонился от работы.
«БОЧКА»
Бочкой называют автоцистерну. Резервуар с водой цилиндрической формы на автомобиле — это и есть бочка. Сейчас такие автомобили практически вышли из обихода, но название осталось и передаётся следующему поколению техники.
«ЩЁТОЧНО-ПОМОЕЧНЫЙ ХОД»
Часто поступают вызовы на тушение контейнеров с мусором. Автоцистерна, которая выезжает на такие вызовы, почётно именуется щёточно-помоечным ходом.
«МЕДАЛИ ЗА ПЕСОК»
Это медали «За безупречную службу» первой, второй и третьей степени. Ими награждаются сотрудники, достигшие выслуги 20, 15 и 10 лет.
Про тех, кто служит давно, говорят «У него уже песок сыпется». Чем больше выслуга — тем больше «высыпавшегося песка» и тем больше за него медалей.
«ЯША», ОН ЖЕ «ЖОРА»
В каждом подразделении он свой – его зовут только по имени, про него говорят не «принеси», а «позови». Догадались? Это манекен пострадавшего, который есть в каждой части для тренировок и учений.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
06 октября 2021, 07:33
Комментарии 0