Тушила или шланг: уникальные фразы пожарных Коми

В любой профессии есть свой уникальный язык. Он складывается из необычных выражений и сленговых словечек, понятных только участникам группы. Пожарные - не исключение.

Управление противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми собрало семь сленговых словечек и выражений, которые в обиходе у пожарных региона. Читайте ниже и проверяйте, насколько вы пожарный.

«ШТАНЫ»

Это рукавный водосборник, патрубок центробежного насоса с возможностью присоединения двух пожарных рукавов.

Народное название этого предмета становится очевидным, стоит лишь взглянуть на этот самый патрубок — он действительно очень похож на штаны.

«ТУШИЛА»

Тушила — это почётный статус, который даётся вне зависимости от должности и звания. Это значит, что сотрудник умеет тушить, не прячется за спины коллег, идёт в огонь смело и отважно.

«ШЛАНГ»

Шланг — так на профессиональном жаргоне называют пожарного, который ушёл на больничный, уклонился от работы.

«БОЧКА»

Бочкой называют автоцистерну. Резервуар с водой цилиндрической формы на автомобиле — это и есть бочка. Сейчас такие автомобили практически вышли из обихода, но название осталось и передаётся следующему поколению техники.

«ЩЁТОЧНО-ПОМОЕЧНЫЙ ХОД»

Часто поступают вызовы на тушение контейнеров с мусором. Автоцистерна, которая выезжает на такие вызовы, почётно именуется щёточно-помоечным ходом.

«МЕДАЛИ ЗА ПЕСОК»

Это медали «За безупречную службу» первой, второй и третьей степени. Ими награждаются сотрудники, достигшие выслуги 20, 15 и 10 лет.

Про тех, кто служит давно, говорят «У него уже песок сыпется». Чем больше выслуга — тем больше «высыпавшегося песка» и тем больше за него медалей.

«ЯША», ОН ЖЕ «ЖОРА»

В каждом подразделении он свой – его зовут только по имени, про него говорят не «принеси», а «позови». Догадались? Это манекен пострадавшего, который есть в каждой части для тренировок и учений.