Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Сыктывкарский соцпедагог, которую осудили за избиение ребенка, отрицает свою вину

Сыктывкарский соцпедагог, которую осудили за избиение ребенка, отрицает свою вину

19 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 6+
Сыктывкарский соцпедагог, которую осудили за избиение ребенка, отрицает свою вину Фото: Яндекс
Девушка будет бороться за справедливость

Недавно мы писали о необычном случае, который произошел в Сыктывкаре. Сыктывкарка утверждает, что ее ребенка избил соцпедагог школы, в которой тот учится. Однако, ситуация оказалась не такой простой. Портал PG11.ru узнал у второй стороны конфликта их версию события. 

Напомним, что сыктывкарка Ксения Иванова (фамилия изменена) рассказала, что ее сын направлялся в школу и по дороге встретил девочку, которая показала ему «средний палец», он ответил ей в грубой форме. В этот момент из ниоткуда появилась женщина, которая схватила мальчика и нанесла ему пять-шесть ударов рукой со словами «какое право ты имеешь, это моя дочь!». 

В итоге мальчик вернулся домой и рассказал все матери. Они написали заявление в полицию, началось расследование. В итоге в одной из школ города они нашли предполагаемую виновницу конфликта - маленькую девочку. 

- Мы пошли в школу №43, которая находилась рядом. При помощи инспектора ОПДН мы нашли ту самую девочку. И в ответ на обвинения она сказала при инспекторе что «мы ничего не докажем». Этого было достаточно, - сообщила мать пострадавшего ребенка.

Однако, по версии второй стороны конфликта, ситуация обстояла совсем по другому. В момент, когда эта ситуация произошла с ребенком на улице, соцпедагог Марина Н. находилась в школе, на своем рабочем месте, что подверждают педагоги и администрация школы. 

- В суде все педагоги, классный руководитель и замдиректора свидетельствовали в мою пользу и подтверждали то, что я была на работе. То же самое и с моей дочкой - и у меня, и у нее есть доказательства, что мы находились в школах и никуда не выходили, - рассказал соцпедагог. 

После избиения незнакомой женщиной мальчик действительно вернулся в школу, там он рассказал о происшествии. После уроков соцпедагог и классный руководитель подошли к мальчику и распросили его обо всем. Рядом были одноклассники. 

- Я ему сказала, что он должен позвонить родителям, а они - обратиться в полицию. Это мои слова. Однако ни я, ни классный руководитель не позвонили матери. Не досмотрели, это была наша ошибка, - рассказала Марина. 

В итоге расследование этой ситуации затянулось. Записи видеокамер, которые подтверждали нахождение соцпедагога на работе, посмотреть тоже не получилось - они хранятся на жестком диске всего месяц. Однако у Марины Н. есть и другие доказательства: чеки о покупке еды в столовой в период происшествия, справки и показания свидетелей. 

Главным доводом к ее обвинениям стали показания ее дочери. 

- Да, моя дочь действительно так сказала. Но она не имела ввиду эту конкретную ситуацию. Может, дети общались во дворе, у них была какая-то конфликтная ситуация и они не знали, по какому поводу пришли инспекторы ОПДН, - рассказала сыктывкарка. 

Однако слов девочки было достаточно, чтобы мать пострадавшего обратилась в суд и успешно его выиграла. 

По словам Марины Н., в суде не приняли ее справки и доказательства, что было очень странным. Все обвинения основывались на словах ее дочери. 

- У меня есть все необходимые выписки, и о том, что я была в школе, и что моя дочь была на уроках. Я буду продолжать доказывать свою невиновность в кассационном суде РФ, - заключила соцпедагог. 

Марина Н. заявляет, что несмотря на задетое чувство чести и достоинства, а также оскорбления со стороны матери мальчика, она сочувствует и сопереживает ребёнку, который подвергся физическому воздействию со стороны взрослого человека. Разделяет чувства матери обиженного ребёнка. И надеется, что настоящий обидчик ребёнка Ксении будет найден.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Выпил и пошел: появились подробности происшествия с тепловозом в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Вирус папилломы человека - что это такое и может ли он вызвать рак? Интервью с главным онкологом Коми Читать
вчера
Актриса из Сыктывкара снимается в новом сезоне «Форта Боярд» Читать
вчера
Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

вчера
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
10 июля
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
10 июля
Туристам Краснодарского края напомнили о 30-тысячном штрафе за отказ от вакцинации
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru