Сыктывкарский соцпедагог, которую осудили за избиение ребенка, отрицает свою вину

Недавно мы писали о необычном случае, который произошел в Сыктывкаре. Сыктывкарка утверждает, что ее ребенка избил соцпедагог школы, в которой тот учится. Однако, ситуация оказалась не такой простой. Портал PG11.ru узнал у второй стороны конфликта их версию события.



Напомним, что сыктывкарка Ксения Иванова (фамилия изменена) рассказала, что ее сын направлялся в школу и по дороге встретил девочку, которая показала ему «средний палец», он ответил ей в грубой форме. В этот момент из ниоткуда появилась женщина, которая схватила мальчика и нанесла ему пять-шесть ударов рукой со словами «какое право ты имеешь, это моя дочь!».

В итоге мальчик вернулся домой и рассказал все матери. Они написали заявление в полицию, началось расследование. В итоге в одной из школ города они нашли предполагаемую виновницу конфликта - маленькую девочку.

- Мы пошли в школу №43, которая находилась рядом. При помощи инспектора ОПДН мы нашли ту самую девочку. И в ответ на обвинения она сказала при инспекторе что «мы ничего не докажем». Этого было достаточно, - сообщила мать пострадавшего ребенка.

Однако, по версии второй стороны конфликта, ситуация обстояла совсем по другому. В момент, когда эта ситуация произошла с ребенком на улице, соцпедагог Марина Н. находилась в школе, на своем рабочем месте, что подверждают педагоги и администрация школы.

- В суде все педагоги, классный руководитель и замдиректора свидетельствовали в мою пользу и подтверждали то, что я была на работе. То же самое и с моей дочкой - и у меня, и у нее есть доказательства, что мы находились в школах и никуда не выходили, - рассказал соцпедагог.

После избиения незнакомой женщиной мальчик действительно вернулся в школу, там он рассказал о происшествии. После уроков соцпедагог и классный руководитель подошли к мальчику и распросили его обо всем. Рядом были одноклассники.

- Я ему сказала, что он должен позвонить родителям, а они - обратиться в полицию. Это мои слова. Однако ни я, ни классный руководитель не позвонили матери. Не досмотрели, это была наша ошибка, - рассказала Марина.

В итоге расследование этой ситуации затянулось. Записи видеокамер, которые подтверждали нахождение соцпедагога на работе, посмотреть тоже не получилось - они хранятся на жестком диске всего месяц. Однако у Марины Н. есть и другие доказательства: чеки о покупке еды в столовой в период происшествия, справки и показания свидетелей.

Главным доводом к ее обвинениям стали показания ее дочери.

- Да, моя дочь действительно так сказала. Но она не имела ввиду эту конкретную ситуацию. Может, дети общались во дворе, у них была какая-то конфликтная ситуация и они не знали, по какому поводу пришли инспекторы ОПДН, - рассказала сыктывкарка.

Однако слов девочки было достаточно, чтобы мать пострадавшего обратилась в суд и успешно его выиграла.

По словам Марины Н., в суде не приняли ее справки и доказательства, что было очень странным. Все обвинения основывались на словах ее дочери.

- У меня есть все необходимые выписки, и о том, что я была в школе, и что моя дочь была на уроках. Я буду продолжать доказывать свою невиновность в кассационном суде РФ, - заключила соцпедагог.

Марина Н. заявляет, что несмотря на задетое чувство чести и достоинства, а также оскорбления со стороны матери мальчика, она сочувствует и сопереживает ребёнку, который подвергся физическому воздействию со стороны взрослого человека. Разделяет чувства матери обиженного ребёнка. И надеется, что настоящий обидчик ребёнка Ксении будет найден.