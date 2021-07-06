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Сыктывкарец устроил скандал в пиццерии из-за остывшей еды для детей

Сыктывкарец устроил скандал в пиццерии из-за остывшей еды для детей

06 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкарец устроил скандал в пиццерии из-за остывшей еды для детей Скриншот из видео очевидца
На мужчину написали заявление в полицию за оскорбления

Сыктывкарец Руслан Искандаров устроил скандал в местном отделении «Додо пицца». Он обругал кассира за то, что та не делала ему возврат средств на карту. В итоге все закончилось заявлением в полицию. Портал PG11.ru узнал подробности происшествия. 

1 мая Руслан Искандаров праздновал день рождения своих детей, коих у него четверо. Семья забронировала в пиццерии стол и сделала заказ.

- Дело в том, что мы многодетные и имеем статус малоимущих. Дети очень хотели додстеры, но на всех 11 человек купить их было накладно. Однако за день до этого я подработал сверхурочно, чтобы сделать сюрприз ребятам и купить им эти додстеры, - рассказал сыктывкарец.

Руслан Искандаров за час до мероприятия зашел в пиццерию на улице Славы, сделал заказ на 1500 рублей и оплатил его. 

- Но с продавцом я обговорил условия сразу: додстеры должны быть готовы через час. Она подтвердила, я внес предоплату и ушел. Однако через 15-20 минут я вернулся и увидел, что все додстеры уже готовы, хотя до прихода детей еще 40 минут. Я говорю, что брать их не буду: за 40 минут они остынут, а мне нужны свежие, - сообщил пострадавший. 

Как рассказал Руслан, кассир сообщила ему, что у них нет возврата по картам. 

- Я ей сказал, что в терминале есть такая функция и врать мне не надо. Тогда она взяла в руки терминал, сделала имитацию нажатия кнопок и говорит, что возврат сделала. Я говорю, что она опять врет, или пусть предоставит чек возрата. Она мне протягивает какой-то чек из-под прилавка на сумму 280 рублей, - рассказал мужчина.

Возмущению Руслана Искандарова не было предела. 

- Дело в том, что их зарплата состоит из премий, и с продажи додстеров они получают больше всего. Я ей резко говорю: делай возврат и не надо меня считать дураком. И знаете, что эта «продавалка» сделала? Она вызвала охрану, - сообщил пострадавший. 

Охрана приехала и Руслан объяснил им ситуацию. Он показал чек, который ему дали, и сумму покупки в мобильном банке. Охрана и Руслан решили вызвать полицию. После этого, по словам мужчины, кассир схватила терминал и сделала возврат необходимой сумму. 

Однако этим история не закончилось. Через две недели после происшествия Руслану позвонил участковый и сообщил, что тот самый кассир написал на него заявление за оскорбление. 

- Защищая свою задницу, что она реально могла попасть на мошенничество или быть уволенной, она написала заявление, что я её оскорбил и унизил её честь и достоинство, - рассказал сыктывкарец.

Портал PG11.ru не публикует объяснение кассира, который написал заявление на Руслана. Просто поверьте, там есть оскорбления. 

- Я готов заплатить 1000 рублей штрафа и публично назвать ее «тварью татуированной». На суде узнаю ФИО и адрес этой «продавалки», - заключил Руслан. 

Заседание суда назначено на 9 июля. При всем этом, пиццерия «Додо» пошла навстречу Руслану, извинилась перед ним и пообещала устранить недостатки. Однако сыктывкарцу этого недостаточно и он продолжает называть это заведение «помойкой».

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