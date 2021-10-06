Сыктывкар занял 49 место в рейтинге по уровню зарплат

"РИА Новости" составили рейтинг городов по уровню зарплат. Всего исследователи включили в список 100 городов. Столица Коми обосновалась на 49 месте и стала единственным городом региона, который попал в рейтинг.

Так, в рейтинге указано, что среднемесячная зарплата в первой половине 2021 года у жителей города была 49,5 тыс. рублей. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора - 2,62.

Более того, уже в июле средний размер зарплаты в Коми достиг 60 тысяч рублей.

Кстати, согласно исследованию, зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 100 тысяч рублей в месяц. Это Салехард, Южно-Сахалинск, Москва.