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Сыктывкар занял 49 место в рейтинге по уровню зарплат

Сыктывкар занял 49 место в рейтинге по уровню зарплат

06 октября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Сыктывкар занял 49 место в рейтинге по уровню зарплат Фото из архива редакции
Это единственный город Коми, попавший в рейтинг

"РИА Новости" составили рейтинг городов по уровню зарплат. Всего исследователи включили в список 100 городов. Столица Коми обосновалась на 49 месте и стала единственным городом региона, который попал в рейтинг.

Так, в рейтинге указано, что среднемесячная зарплата в первой половине 2021 года у жителей города была 49,5 тыс. рублей. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора - 2,62.

Более того, уже в июле средний размер зарплаты в Коми достиг 60 тысяч рублей.

Кстати, согласно исследованию, зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 100 тысяч рублей в месяц. Это Салехард, Южно-Сахалинск, Москва.

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Комментарии 1

32 минуты назад Александр
Чиновники едят мясо, а народ капусту, в среднем мы едим голубцы))
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