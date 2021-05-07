«Скоро будем 12 км/ч ездить»: как сыктывкарцы отреагировали на новости об изменении ПДД

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. По его мнению, новая санкция необходима для повышения безопасности движения. А как на эти новости отреагировали сыктывкарцы? Портал PG11.ru выяснил это.

Анатолий Конюхов, предприниматель

– Лично я не нарушаю, поэтому мне снижение этого порога не помешает. Но я считаю это неправильным решением. Всякие ситуации бывают. А установка этой нормы только приведет к большему количеству штрафов у людей.

Раиса Вежова, костюмер

– Я пешеход, и каждый день вижу, как водители гоняют, на нерегулируемых пешеходных переходах не пропускают. Считаю, давно пора ужесточить штрафы.

Владимир Политов, музыкант

– К этому я совершенно отрицательно отношусь. У нас и так уже одни ограничения и штрафы, камер понаставили. Скоро ползать будем 12 км/ч.

Алексей Тихонов, инженер

– Я негативно отношусь к снижению порога до 10 км/ч. Я считаю, что необходимо не водителей ущемлять, а заставлять пешеходов быть внимательнее и сделать все для их безопасности, какой смысл снижать порог, если и так уже полно камер на трассе. На велосипеде быстрее можно добраться до города, чем на машине. Про качество дорожного полотна я вообще молчу, где тут разгонишься, сплошные ямы.

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