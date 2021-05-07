«Скоро будем 12 км/ч ездить»: как сыктывкарцы отреагировали на новости об изменении ПДД

«Скоро будем 12 км/ч ездить»: как сыктывкарцы отреагировали на новости об изменении ПДД07 мая 2021
Из архива «Про Города»
Водители ожидаемо против таких мер
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. По его мнению, новая санкция необходима для повышения безопасности движения. А как на эти новости отреагировали сыктывкарцы? Портал PG11.ru выяснил это.
Анатолий Конюхов, предприниматель
– Лично я не нарушаю, поэтому мне снижение этого порога не помешает. Но я считаю это неправильным решением. Всякие ситуации бывают. А установка этой нормы только приведет к большему количеству штрафов у людей.
Раиса Вежова, костюмер
– Я пешеход, и каждый день вижу, как водители гоняют, на нерегулируемых пешеходных переходах не пропускают. Считаю, давно пора ужесточить штрафы.
Владимир Политов, музыкант
– К этому я совершенно отрицательно отношусь. У нас и так уже одни ограничения и штрафы, камер понаставили. Скоро ползать будем 12 км/ч.
Алексей Тихонов, инженер
– Я негативно отношусь к снижению порога до 10 км/ч. Я считаю, что необходимо не водителей ущемлять, а заставлять пешеходов быть внимательнее и сделать все для их безопасности, какой смысл снижать порог, если и так уже полно камер на трассе. На велосипеде быстрее можно добраться до города, чем на машине. Про качество дорожного полотна я вообще молчу, где тут разгонишься, сплошные ямы.
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