Россиян предупредили о непредсказуемой зиме

Привычные нам климатические процессы трансформируются, а погода становится все более непредсказуемой. Из-за этого составлять прогноз все сложнее, заявил в интервью радио Sputnik руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков.

"Если раньше можно было давать какие-либо оценки, потому что климат был более стабилен, то сейчас все эти оценки на практике оказываются не очень достоверными и сильно меняются. Виноваты тут не метеорологи. Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо", – объяснил эксперт.

Так, повышающаяся "нервозность" климата может привести к новым рекордам, в том числе температурным.