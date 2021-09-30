Россиян предупредили о непредсказуемой зиме

Россиян предупредили о непредсказуемой зиме30 сентября 2021
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Привычные нам климатические процессы трансформируются, а погода становится все более непредсказуемой. Из-за этого составлять прогноз все сложнее, заявил в интервью радио Sputnik руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков.
"Если раньше можно было давать какие-либо оценки, потому что климат был более стабилен, то сейчас все эти оценки на практике оказываются не очень достоверными и сильно меняются. Виноваты тут не метеорологи. Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо", – объяснил эксперт.
Так, повышающаяся "нервозность" климата может привести к новым рекордам, в том числе температурным.
"Мы можем ожидать и классическую зиму – снежную, холодную, как это было по сути в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019-2020 годов. Скорее всего, мы увидим новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья. Повышается эта амплитуда и так называемая нервозность климата", – добавил Василий Яблоков.
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30 сентября 2021, 08:30
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