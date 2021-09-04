Пропажа курицы в Коми обернулась уголовным делом

В полицию Усть-Куломского района обратилась жительница одного населенного пункта. Пожилая женщина, 1947 года рождения сообщила полицейским о пропаже из вольера курицы-несушки. Сумма причиненного ущерба составила 500 рублей.

Под подозрение попала соседка потерпевшей. 53-летняя женщина не раз попадала в поле зрения правоохранителей за совершение краж. Именно она и оказалась похитительницей домашней птицы. Злоумышленница призналась в содеянном. Стражи порядка изъяли куриные лапы и другие части тушки.

В ходе дальнейшего расследования установлена причастность подозреваемой еще к двум фактам противоправной деятельности. На этот раз предметом хищений явились цыплята-бройлеры стоимостью 1000 рублей каждый. В ночное время похитительница проникала в курятник пожилой соседки и забирала с собой домашних птиц. Похищенную живность злоумышленница съела.

Возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Подозреваемая была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.