Приукрашивание статистики или реальная помощь: чего ждут многодетные от нового материнского капитала в Коми

В Коми планируют ввести еще один материнский капитал. Проект закона уже опубликован на портале общественного обсуждения. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, новые меры поддержки нужно ввести, чтобы выполнить показатели нацпроекта «Демография». В 2020 году в республике родилось 7,6 тысяч детей, а это на 39% меньше, чем в 2013 году, когда родилось 12,4 тысяч детей.

Как отметили специалисты, на рождаемость влияют несколько факторов:

сокращение численности женщин репродуктивного возраста;

высокий уровень миграции молодого населения в более привлекательные для жизни регионы;

экономические факторы.

Но в 2011 году появился региональный семейный капитал при рождении третьего ребенка. По мнению специалистов, это улучшило демографическую ситуацию в республике. Поэтому с 2020 года региональный семейный капитал введен на рождение первого ребенка. А с 2022 года предлагается ввести еще одну выплату – 150 тысяч рублей при рождении четвертого и каждого последующего ребенка. Действовать новая мера поддержки будет до конца 2024 года.

Сейчас региональный семейный капитал выплачивается при рождении первого ребенка с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 года, а также третьего и последующего ребенка с 1 января 2011 года по 31 декабря 2021 года.

Мнение специалиста

Мама пяти детей, председатель правления Сыктывкарской ассоциации многодетных семей Елена Галева уверена, что семьям, которые имеют статус многодетных, нужно помогать сегодня, здесь и сейчас.

– Ввели от 3 до 7 лет, это хорошо для тех, кто попадает под выплату, но тут же учитывают весь их доход и семью лишают статуса малоимущих и помощи как таковой и нет. Питание в школе платное, пособий нет, помощь на школьную одежду, которую сейчас дают раз год – тоже нет. А кто-то и вовсе выпадает из этих пособий. Особенно те, у кого брак зарегистрирован официально и работа официальная. А на селе обстановка другая, работы нет – нет и пособия. Считаю, что каждая многодетная семья имеет право на пособие, оно не должно зависеть от дохода. Да, новые пособия и капиталы – это отлично, если нет различных препятствий их получить и не забывать об уже существующих многодетных семьях.

Мнения многодетных матерей

– Не думаю, что материнский капитал будет стимулировать рождение четвертого ребенка. Все мои знакомые многодетные семьи рождают детей по любви, а не из-за денег и льгот, но пособие при появлении детей – это хорошее подспорье многодетным семьям, – Юлиана Иванова.

– Если капитал действительно введут, будет неплохо. Будет здорово, если его разрешат использовать на оздоровление детей, лечение в коммерческих клиниках и покупку лекарств, – Маргарита Лыткина.

– Вся помощь сводится к приукрашиванию статистики, якобы рост доходов семей с детьми и сбор всевозможной информации (доходы, имущество, кто с кем проживает). Почему по факту рождения не дать каждому ребенку прожиточный минимум? Мрот дает работодатель, а на ребенка откуда должен появиться прожиточный, если его даже государство не гарантирует? Надо реально помогать уже имеющимся многодетным, а не тем, которые возможно будут, когда-нибудь, если захотят. Многодетных будет становиться все меньше, пока не будет реальных семей с детьми, которые живут не в нищете, еще и ипотеку безумную платят, которая, кстати, учитывается как доход, – Марта Пименова.

– Любая выплата будет подспорьем для многодетных семей. Неблагополучных семей действительно много и с моей позиции мне кажется, что лучше было бы, чтобы выплачивалось на улучшение жилищных условий, либо покупку машины. Почему сумма меньше, чем за первого – тоже непонятно. Да, таким образом повышают рождаемость в регионах, но увы... Много молодых пар, которые неосознанно подходят к родительству и мы видим плачевный результат, – Екатерина Балобанова.

Опрос

Мы проверили в нашей группе «ВКонтакте» опрос, чтобы выяснить, что о новом маткапитале думают наши читатели.

Большинство считает, что новый маткапитал – плохая идея, поскольку уверены, что неблагополучные семьи начнут зарабатывать, рожая детей.

А что вы думаете по этому поводу?