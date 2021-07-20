В Коми хотят ввести еще один материнский капитал

В Коми планируют ввести еще один материнский капитал. Проект закона уже опубликован на портале общественного обсуждения.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, новые меры поддержки нужно ввести, чтобы выполнить показатели нацпроекта «Демография». В 2020 году в республике родилось 7,6 тыс. детей, что на 39% меньше, чем в 2013 году, когда было зафиксировано максимальное число рождений (12,4 тыс.).

Как отметили специалисты, на рождаемость влияют несколько факторов:

сокращение численности женщин репродуктивного возраста

высокий уровень миграции молодого населения в более привлекательные для жизни регионы

экономические факторы.

Но в 2011 году появился региональный семейный капитал при рождении третьего ребенка. По мнению специалистов, это улучшило демографическую ситуацию в республике. Поэтому с 2020 года региональный семейный капитал введен на рождение первого ребенка. А с 2022 года предлагается ввести еще одну выплату - 150 тысяч рублей при рождении четвертого и каждого последующего ребенка. Действовать новая мера поддержки будет до конца 2024 года.

Сейчас региональный семейный капитал выплачивается при рождении первого ребенка с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 года, а также третьего и последующего ребенка с 1 января 2011 года по 31 декабря 2021 года.