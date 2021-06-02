Глава администрации посоветовала страховать свой груз
Приключения чемодана: мэр Сыктывкара прилетела в одно место, а ее багаж полетел дальше02 июня 2021
Фото: vk.com/ Наталья Хозяинова
Мэр Сыктывкара прилетела из Сыктывкара в Мурманск через Москву и обнаружила, что ее багаж улетел дальше. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».
- Вчера вылетела из Сыктывкара в Мурманск через Пулково и, к сожалению, свой багаж не получила. Спустя пол дня выяснилось, что он улетел в Калининград! - рассказала Наталья Хозяинова.
Глава администрации сообщила, что курьер «Аэрофлота» все же привез ее багаж в целостности и опечатанным в Кандалакшу. А это в 250 километров от Мурманска.
- Летайте самолетами «Аэрофлота» и не забудьте застраховать себя и свой багаж! - заключила мэр Сыктывкара.
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02 июня 2021, 15:20
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