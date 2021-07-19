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Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев

Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев

19 июля 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев Монтажники торгового оборудования
В столице Коми можно неплохо зарабатывать

В Сыктывкаре тоже можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого нужен опыт и соответствующие знания, но факт остается фактом. Представляем подборку с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в столице Коми. 

Начальник участка ЭМР (электромонтаж) - от 170 000 руб. на руки

В крупную строительную компанию (строительство объектов нефтегазодобывающей промышленности) на Русском месторождении (ЯНАО) требуется сотрудник. Работа вахтой, продолжительность вахты 2/1 или 3/1, график работы на вахте ежедневный по 11 часов. 

В обязанности входит:
- организация работы линейного ИТР;
- планирование, организация и контроль работ выполнения работ;
- участие в составлении графиков производства работ, обоснование объемов дополнительных работ перед заказчиком;
- контроль/изменение объемов работ
- утверждение объемов работ у заказчика;
- заказ материалов и контроль их использования;
- сбор исполнительной документации, и передача в ПТО проекта.

Требования к кандидату: 
профильное образование, опыт строительства промышленных объектов в должности начальника участка от 3 лет;
уверенный пользователь MS Office, AutoCad;
опыт составления и ведения графиков производства работ.

Условия: сотруднику предоставляется проживание в модульном общежитии и оплачивается компанией проезд на вахту и с вахты. 

Разработчик ПО - от 140 000 до 180 000 руб. на руки

В компанию, которая занимается разработкой ПО, сайтов и рекламы в интернете, требуется сотрудник. 

Требуемый опыт работы - более 6 лет, полная занятость, удаленная работа. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. 

Требования:
опыт работы над большими проектами в команде не менее 1 года: сильное PHP >= 7.1
фреймворк Yii2, отличное знание ООП и шаблонов проектирования, MySQL или PostrgreSQL, HTML, CSS, Javascript (JQuery), ajax. 

Директор филиала - от 120 000 руб. на руки 

В связи с активным расширением филиальной сети открыта вакансия директора филиала транспортной компании.

В обязанности входит: 

- руководство филиалом федеральной транспортной компании
- составление плана по развитию филиала
- анализ работы филиала, узких мест и проблем, возникающих внутри отдела.
- проведение работ по поддержанию клиентской базы
- поиск новых клиентов, проведение переговоров, личные продажи.
- своевременное ведение отчетности по ключевым показателям филиала.
- подбор, адаптация и обучение персонала.

Требования к кандидату:
Опыт работы руководителем в сфере грузоперевозок не менее 1 года (продажи, логистика, развитие)
Знание ключевых клиентов региона
Умение работать в условиях многозадачности, отличные коммуникативные навыки, активная жизненная позиция, лидерские качества, ответственность, нацеленность на результат
Понимание и умение применять на практике основы менеджмента
Знание 1С и офисных программ.
Знание транспортного законодательства, основ функционала электронных площадок в сфере грузоперевозок (АТИ, B2B, Ticontract, Атракс, Логистпро и др.).

Менеджер отдела продаж/Супервайзер торговых представителей  - до 148 000 руб. до вычета налогов

В крупную международную дистрибьюторскую и логистическую компанию требуется супервайзер торговых представителей.
Работа с продукцией известных производителей стиральных порошков, бытовой химии, шампуней, зубных паст. 

В задачи входит:
Организация работы торговых представителей
Постановка задач и контроль их исполнения, аудит торговых точек
Проведение переговоров с клиентами/Ведение процессов по ключевой локальной рознице
Обучение торговых представителей
Достижение плановых показателей
Планирование и отчетность по территории/ведение фондовых программ

Требования к кандидатам: 
Лидерские качества, аналитические способности, навыки переговоров и презентаций 
Хорошие коммуникативные способности
Знание основ бюджетирования, планирования и маркетинга
Опыт работы в FMCG от одного года в аналогичной должности
Развитые навыки управления командой, знание основ мотивации персонала
Отличные навыки по обучению и развитию компетенций сотрудников
Успешный опыт прямых продаж ключевым лицам заказчиков

Компания от себя предлагает корпоративное обучение, тренинги, компенсацию ГСМ и амортизации авто, помощь и наставничество от руководителя

Монтажник-водитель с автомобилем - от 100 000 руб. на руки

В компанию технического мерчандайзинга требуется сотрудник. 
В обязанности входит:
- обслуживание торгового оборудования разных брендов в торговых точках (монтаж/демонтаж, ремонт, перемещение);
- выезд по заявкам в торговые точки на собственном транспортном средстве;
- отчетность по выполненным работам: загрузка фото-отчетов в онлайн-систему, работа с документацией;
 - коммуникация с представителями компании и клиента.

Требования к кандидату:
- технические навыки, наличие ручного и электроинструмента, навыки работы с ним;
- водительские права категории B, обязателен собственный автомобиль - грузовое авто или легковое с крытым прицепом (длина +/- 3 м, от 480 кг);
- знание MS Word, Excel;
Желателен допуск к работе с электрооборудованием не ниже 3-ей группы (до 1000 Вольт)

Условия: работа разъездного характера, бывают командировки в область.
Испытательный срок 2 месяца.

Специалист по поиску объектов недвижимости - от 60 000 до 180 000 руб. на руки

В крупную федеральную торговую сеть требуется сотрудник. 

В обязанности входит: 
- активный поиск торговых площадей, организация открытия магазинов (80 - 200 м2)
- проведение замеров и оценка состояния помещения
- сопровождение и заключение договоров аренды
- изучение и анализ технической документации, проведение переговоров с контрагентами, обследование закрепленной территории и составление отчетов.

Требования:
- опыт работы менеджером по развитию или с опыт работы торговым представителем (необходим опыт успешного ведения переговоров на разных уровнях).
- высокий уровень работоспособности, умение планировать и соблюдать сроки в условиях многозадачности, способность работать как в команде, так и самостоятельно.
- стремление добиваться поставленных целей, высокая степень ответственности и самоорганизованности.
- активность и мобильность, стремление расти и развиваться в данном направлении.
Условия:

Заработная плата = оклад + премия. Компенсация ГСМ + командировочные.

Врач-кардиолог  - от 100 000 руб. до вычета налогов

«Консультативно-диагностический центр» объявляет набор врачей на постоянную работу в Диагностическую поликлинику (выездную).

Обязанности:
Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях на выезде в соответствии с должностной инструкцией в составе Диагностической поликлиники (выездной)

Требования  кандидату:

Высшее образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в ординатуре по специальности "Кардиология" или профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия"

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Кардиология"

Условия:
Заработная плата врачей от 100 000 рублей в зависимости от объема предоставленных медицинских услуг и квалификации специалиста (стаж, категория).

Разъездной характер работы (выездная работа в районы и города Республики Коми), суммированный учет рабочего времени (2-3 выезда в месяц). 

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Деньги Работа

Комментарии 1

2 часа назад Доктор
Советы девушкам, сидящим на диете: -Чтобы правильно взвеситься на весах, надо посмотреть на результат, прореветься, вытереть слёзы, успокоиться и только после этого аккуратно поставить вторую ногу!
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