Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев

В Сыктывкаре тоже можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого нужен опыт и соответствующие знания, но факт остается фактом. Представляем подборку с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в столице Коми.

Начальник участка ЭМР (электромонтаж) - от 170 000 руб. на руки

В крупную строительную компанию (строительство объектов нефтегазодобывающей промышленности) на Русском месторождении (ЯНАО) требуется сотрудник. Работа вахтой, продолжительность вахты 2/1 или 3/1, график работы на вахте ежедневный по 11 часов.

В обязанности входит:

- организация работы линейного ИТР;

- планирование, организация и контроль работ выполнения работ;

- участие в составлении графиков производства работ, обоснование объемов дополнительных работ перед заказчиком;

- контроль/изменение объемов работ

- утверждение объемов работ у заказчика;

- заказ материалов и контроль их использования;

- сбор исполнительной документации, и передача в ПТО проекта.

Требования к кандидату:

профильное образование, опыт строительства промышленных объектов в должности начальника участка от 3 лет;

уверенный пользователь MS Office, AutoCad;

опыт составления и ведения графиков производства работ.

Условия: сотруднику предоставляется проживание в модульном общежитии и оплачивается компанией проезд на вахту и с вахты.

Разработчик ПО - от 140 000 до 180 000 руб. на руки

В компанию, которая занимается разработкой ПО, сайтов и рекламы в интернете, требуется сотрудник.

Требуемый опыт работы - более 6 лет, полная занятость, удаленная работа. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.

Требования:

опыт работы над большими проектами в команде не менее 1 года: сильное PHP >= 7.1

фреймворк Yii2, отличное знание ООП и шаблонов проектирования, MySQL или PostrgreSQL, HTML, CSS, Javascript (JQuery), ajax.

Директор филиала - от 120 000 руб. на руки

В связи с активным расширением филиальной сети открыта вакансия директора филиала транспортной компании.

В обязанности входит:

- руководство филиалом федеральной транспортной компании

- составление плана по развитию филиала

- анализ работы филиала, узких мест и проблем, возникающих внутри отдела.

- проведение работ по поддержанию клиентской базы

- поиск новых клиентов, проведение переговоров, личные продажи.

- своевременное ведение отчетности по ключевым показателям филиала.

- подбор, адаптация и обучение персонала.

Требования к кандидату:

Опыт работы руководителем в сфере грузоперевозок не менее 1 года (продажи, логистика, развитие)

Знание ключевых клиентов региона

Умение работать в условиях многозадачности, отличные коммуникативные навыки, активная жизненная позиция, лидерские качества, ответственность, нацеленность на результат

Понимание и умение применять на практике основы менеджмента

Знание 1С и офисных программ.

Знание транспортного законодательства, основ функционала электронных площадок в сфере грузоперевозок (АТИ, B2B, Ticontract, Атракс, Логистпро и др.).

Менеджер отдела продаж/Супервайзер торговых представителей - до 148 000 руб. до вычета налогов

В крупную международную дистрибьюторскую и логистическую компанию требуется супервайзер торговых представителей.

Работа с продукцией известных производителей стиральных порошков, бытовой химии, шампуней, зубных паст.

В задачи входит:

Организация работы торговых представителей

Постановка задач и контроль их исполнения, аудит торговых точек

Проведение переговоров с клиентами/Ведение процессов по ключевой локальной рознице

Обучение торговых представителей

Достижение плановых показателей

Планирование и отчетность по территории/ведение фондовых программ

Требования к кандидатам:

Лидерские качества, аналитические способности, навыки переговоров и презентаций

Хорошие коммуникативные способности

Знание основ бюджетирования, планирования и маркетинга

Опыт работы в FMCG от одного года в аналогичной должности

Развитые навыки управления командой, знание основ мотивации персонала

Отличные навыки по обучению и развитию компетенций сотрудников

Успешный опыт прямых продаж ключевым лицам заказчиков

Компания от себя предлагает корпоративное обучение, тренинги, компенсацию ГСМ и амортизации авто, помощь и наставничество от руководителя

Монтажник-водитель с автомобилем - от 100 000 руб. на руки

В компанию технического мерчандайзинга требуется сотрудник.

В обязанности входит:

- обслуживание торгового оборудования разных брендов в торговых точках (монтаж/демонтаж, ремонт, перемещение);

- выезд по заявкам в торговые точки на собственном транспортном средстве;

- отчетность по выполненным работам: загрузка фото-отчетов в онлайн-систему, работа с документацией;

- коммуникация с представителями компании и клиента.

Требования к кандидату:

- технические навыки, наличие ручного и электроинструмента, навыки работы с ним;

- водительские права категории B, обязателен собственный автомобиль - грузовое авто или легковое с крытым прицепом (длина +/- 3 м, от 480 кг);

- знание MS Word, Excel;

Желателен допуск к работе с электрооборудованием не ниже 3-ей группы (до 1000 Вольт)

Условия: работа разъездного характера, бывают командировки в область.

Испытательный срок 2 месяца.

Специалист по поиску объектов недвижимости - от 60 000 до 180 000 руб. на руки

В крупную федеральную торговую сеть требуется сотрудник.

В обязанности входит:

- активный поиск торговых площадей, организация открытия магазинов (80 - 200 м2)

- проведение замеров и оценка состояния помещения

- сопровождение и заключение договоров аренды

- изучение и анализ технической документации, проведение переговоров с контрагентами, обследование закрепленной территории и составление отчетов.

Требования:

- опыт работы менеджером по развитию или с опыт работы торговым представителем (необходим опыт успешного ведения переговоров на разных уровнях).

- высокий уровень работоспособности, умение планировать и соблюдать сроки в условиях многозадачности, способность работать как в команде, так и самостоятельно.

- стремление добиваться поставленных целей, высокая степень ответственности и самоорганизованности.

- активность и мобильность, стремление расти и развиваться в данном направлении.

Условия:

Заработная плата = оклад + премия. Компенсация ГСМ + командировочные.

Врач-кардиолог - от 100 000 руб. до вычета налогов

«Консультативно-диагностический центр» объявляет набор врачей на постоянную работу в Диагностическую поликлинику (выездную).

Обязанности:

Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях на выезде в соответствии с должностной инструкцией в составе Диагностической поликлиники (выездной)

Требования кандидату:

Высшее образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в ординатуре по специальности "Кардиология" или профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия"

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Кардиология"

Условия:

Заработная плата врачей от 100 000 рублей в зависимости от объема предоставленных медицинских услуг и квалификации специалиста (стаж, категория).

Разъездной характер работы (выездная работа в районы и города Республики Коми), суммированный учет рабочего времени (2-3 выезда в месяц).