По приезде из «Черноморской зорьки» в Сыктывкар у детей обнаружили коронавирус

В редакцию портала PG11.ru поступали сообщения от родителей детей, которые приехали из лагеря «Черноморская зорька». Они утверждают, что некоторые дети заболели коронавирусом. Мы спросили об этом у Минобраза Коми.

Заявляется, что всего в пятой смене лагеря находилось 443 ребенка из Коми. По итогам медицинского осмотра детей, который осуществляли в течение нескольких дней после их приезда домой, коронавирус выявили у 14.

Напомним, что недавно мы публиковали рассказ одного из родителей, чей ребенок испытал ужасы во время потопа в лагере/