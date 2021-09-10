По приезде из «Черноморской зорьки» в Сыктывкар у детей обнаружили коронавирус

Их осматривали в течение нескольких дней
По приезде из «Черноморской зорьки» в Сыктывкар у детей обнаружили коронавирус10 сентября 2021
Фото очевидца
В редакцию портала PG11.ru поступали сообщения от родителей детей, которые приехали из лагеря «Черноморская зорька». Они утверждают, что некоторые дети заболели коронавирусом. Мы спросили об этом у Минобраза Коми.
Заявляется, что всего в пятой смене лагеря находилось 443 ребенка из Коми. По итогам медицинского осмотра детей, который осуществляли в течение нескольких дней после их приезда домой, коронавирус выявили у 14.
Напомним, что недавно мы публиковали рассказ одного из родителей, чей ребенок испытал ужасы во время потопа в лагере/
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