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«Ходили в столовую по пояс в ледяной воде»: как прошел отдых детей из Коми в «Черноморской зорьке»

«Ходили в столовую по пояс в ледяной воде»: как прошел отдых детей из Коми в «Черноморской зорьке»

09 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Ходили в столовую по пояс в ледяной воде»: как прошел отдых детей из Коми в «Черноморской зорьке» Фото очевидца
Потерпевшие столкнулись с потопом, холодом и сырой едой

В связи с неблагоприятными климатическими условиями на Черноморском побережье в районе Анапы в начале августа выпала трехмесячная норма осадков. Часть территории лагеря «Черноморская зорька» оказалась подтопленной. В нем находились 443 ребенка из Республики Коми. Одна из матерей связалась с нами и рассказала о том, с чем пришлось столкнуться ее ребенку.

Елизавета Русанова вместе с другими матерями отправили своих детей в лагерь «Черноморская зорька», чтобы они набрались здоровья, погрелись на солнце, подышали свежим воздухом. Однако эта поездка обернулась катастрофой. Смена лагеря длилась с 2 августа по 22 августа.

- Дети приехали в лагерь почти в 7 утра на поезде. В корпусы их расселили только после трех часов дня. Все это время детки находились под солнцем и из-за этого начали болеть: у многих поднялась температура, начался кашель, ротавирусные инфекции, - сообщила Елизавета.

Ее ребенка  увезли в больницу 4 августа. Связаться с мамой он не смог - оставил телефон в корпусе лагеря. Соответственно, и связи с ним не было. Телефон ребенку привезли только за день до выписки, 10 августа.

- Все это время я писала и звонила в лагерь. В министерстве образования меня просто посылали и говорили, что все хорошо. То, что моему ребенку кололи уколы и ставили капельницы, я узнала только после его звонка. И таких детей в лагере было очень много!

Спустя некоторое время после приезда в лагере начался потоп и дожди. По словам Елизаветы, электричества у детей не было, а кормили их холодной едой. Девушка утверждает, что в помещениях, где жили дети, находили плесень, опарышей.

- Дети ходили в столовую в течение трех дней по ледяной воде. Погружались практически по пояс. Все начали болеть. Но когда мы попросили привезти наших детей домой, нам заявили: “Мы не можем вывезти 443 человека сразу. По результатам комиссии ЧС все хорошо”.

По словам Елизаветы, 35-40 процентов всего лагеря болели ротавирусными инфекциями.

- Дети с температурой от 38.5 до 40 и рвотой шли в медицинский корпус, где им “пшикали” горло, делали укол и отправляли обратно. Причем без присмотра взрослых. Дети сами за собой убирали рвотные массы. Кого-то вожатые просто отказывались вести в медицинский корпус. Не было горячей воды. В день уезда моему сыну опять стало плохо, температура поднялась до 38,7, кашель, понос, рвота, - поделилась мать ребенка.

В Минобразе Коми заявляли, что работа лагеря с первого дня контролировалась территориальными управлениями Роспотребнадзора и МЧС по Краснодарскому Краю, мэрией Анапы, а также органами прокуратуры.

- Решение о необходимости или отсутствии необходимости эвакуации людей с социальных объектов города – это прерогатива оперативного штаба по ликвидации ЧС города-курорта Анапа. По его оценкам, ситуация, а главное, меры, которые принимала администрация лагеря по противодействию чрезвычайной ситуации, позволяла оставить всех детей и отдыхающих в «Черноморской зорьке». Угрозы жизни детей не было, функционировали все службы лагеря: питания, энергетики, воспитания и медицины, поэтому дети остались в лагере до окончания смены, - заявили в министерстве.

Отмечается, что все родители запросили справки с медицинского корпуса лагеря, чтобы узнать, попадают ли их дети под страховку. В корпусе заявили, что “ребенок пришел с больным горлом, ему сделали обработку”. Елизавета утверждает, что это фальсификация. Сейчас Роспотребнадзор проверяет обращение матерей. 

- Море, о котором мечтал мой девятилетний сын, он даже не увидел. Эта путевка обошлась мне в 20 500 рублей. Это со скидкой. Я живу одна с тремя детьми и эти деньги я копила почти полгода. 
Наши дети вернулись, и мы их не узнаём. Все похудели, у многих ротавирус, температура, кашель, насморк. Мы хотим, чтобы нашим детям вернули деньги за путевку, дорогу, моральный ущерб, - заключила Елизавета.

Обеспокоенные родители написали жалобу на Госуслугах. На момент публикации родителям пришел ответ от Цетра детей и молодежи Коми. В ответе заявляется, что дети, находясь на расстоянии от родителей, скорее всего, сами пили газировку, ели сухарики и чипсы. Сами родители с этим категорически не согласны. 

Также в Центре детей и молодежи Коми отметили, что некоторые дети не приучены к порядку, так как в большинстве комнат лагеря стоял зловонный запах. 

- Мы в шоке! Оказывается, наши дети первый раз видят нормальную еду (овощи тушёные, свеклу, кисломолочку). Дома едят пиццы, сухарики и так далее. И все проблемы отсюда, а не от того, что дети ходили по воде со всплывшей канализацией и спали в мокрых кроватках, - заключила Елизавета Русанова. 

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Комментарии 5

18 часов назад Мама пострадавшего ребенка
Полностью подписываюсь под каждым словом и мой ребенок лежал в больнице Анапы и приехал больным и похудевшим
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18 часов назад Екатерина
Полностью согласна с Елизаветой. Моя дочь тоже пострадала в этом лагере. Претензии и заявления написаны в соответствующие органы. Мы будем отстаивать права наших детей, если понадобится обратимся в суде.
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17 часов назад Ольга
Могу сказать, как человек который ездил 3 раза точно в Черноморьскую Зорьку, что в плане лечения с каждым годом всё хуже и хуже ! Условия номеров в которых живут дети , так же ухудшается ! Помню как заболела в этом лагере , пришла в медицинский корпус, и где мне от боли в горле выписали таблетки , которые никак не помогали. Сейчас мой брат ездил на Черноморское побережье на сборы , приехал весь больной и худой. Через пару дней заболел короной в сложной форме ! Считаю что пора бы давно провести проверку Санотория !
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16 часов назад Ахаха!
Ольга
Могу сказать, как человек который ездил 3 раза точно в Черноморьскую Зорьку, что в плане лечения с каждым годом всё хуже и хуже ! Условия номеров в которых живут дети , так же ухудшается ! Помню как заболела в этом лагере , пришла в медицинский корпус, и где мне от боли в горле выписали таблетки , которые никак не помогали. Сейчас мой брат ездил на Черноморское побережье на сборы , приехал весь больной и худой. Через пару дней заболел короной в сложной форме ! Считаю что пора бы давно провести проверку Санотория !
СанОторий! Вы точно уверены, что три раза ездили в санАторий?
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27 минут назад Наталья
Дело не в лагере, а в сложившихся погодных условиях.
Мой ребенок ездил в другой лагерь в Анапу в августе. Так как это была его первая поездка, я побоялась оставлять его там совсем одного и параллельно приехала в отпуск, поселилась в пансионат неподалеку от его лагеря. Прилетела в Анапу как раз в тот день, когда случился этот жуткий ливень. Затоплена была вся Анапа и Пионерский проспект, по тротуарам ходила по колено в воде. Воды было столько, что система сливов / канализаций не справлялась, земля такие объемы не в состоянии была впитать, 2 недели все газоны были в воде. С дорог, с подвалов, с тротуаров перекачивали воду в море. Море было грязным, купаться было нельзя, повсюду на пляжах стояли таблички с предупреждением. Но скажите это отдыхающим, которые море видят в лучшем случае раз в год. Конечно, все купались, все повально болели кишечными инфекциями, И проблема не в санатории Черноморская зорька, эта проблема была системной. Электричества в городе не было, все стояло в воде, много детей и взрослых болело. Через неделю застоявшаяся вода начала гнить и вонять. И именно это было источником всех кишечных инфекций, а не конкретные промахи санатория. Я отправляла ребенка в лагерь на море в надежде, что он будет 3 недели купаться, а по факту купался только один раз. Если бы я сама в то же время не была рядом, я бы тоже не понимала почему он заболел и почему он не купается в море. Единственный момент, на который стоит обратить в это Черноморской зорьке - это лечение, которое оказывали; конечно, должно быть системным
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