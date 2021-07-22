Недоступная среда: в аэропорту Сыктывкара мать с ребенком-инвалидом «отшили» на просьбу о помощи

Сыктывкарский аэропорт не исполняет законодательство о доступной среде. К такому выводу пришла сыктывкарка Катерина Володина, которой пришлось с дочерью-инвалидом стоять полтора часа в очереди, когда охранник отказал им в их законном праве. Об этом она написала в посте на своей странице «ВКонтакте».

Все случилось 19 июля. Девушка с дочью вернулись из Турции. Как отмечает Катерина, она старается не пользоваться трансферами для инвалидов:

- Я всегда стремилась научить дочь, несмотря на аутизм и существенные трудности в социализации, быть максимально как все. Насколько это вообще возможно. И у меня это получается: переезды, автобусы, аэропорты, самолёты - с годами мы прекрасно адаптировались. По этой причине мы вообще редко пользуемся льготами, разве что в поликлиникеах. Но иногда все-таки надо. И слава богу, что в стране есть закон о защите прав инвалидов, и в большинстве случаев им можно воспользоваться. Пройти без очереди, например. Почти везде… кроме международного терминала аэропорта Сыктывкара, - пишет девушка.

Катерина сравнила сыктывкарский международный терминал с адом. «Маленькое душное помещение, просто неспособное вместить всех пассажиров Боинга, огромные очереди на паспортный контроль, которые почти не двигаются, плачущие дети, нервные взрослые», - так его описывает сыктывкарка. И хотя терминал недавно отремонтировали и стало четыре кабины для паспортного контроля, очередь все равно двигается очень медленно.

- На одной из кабинок контроля висит знак «инвалид» - это значит, что там могут досмотреть инвалида без очереди. Ну то есть как бы реализован закон о доступной среде для инвалидов. «Вот оно, спасение!» - подумала я. Дочка была измотана, и я решила воспользоваться льготой. В кои-то веки, - пишет Катерина.

Девушка подошла к сотруднику таможни и попросила пройти досмотр без очереди, так как ребенок-инвалид очень устал. Как отмечает Катерина, в те немногие случаи, когда она в различных учреждениях взывала к этому праву, ей помогали. Однако таможенник, по словам сыктывкарки, ответил, что приоритета для инвалидов у них нет.

- На мои вопросы о законе, который один для всех, о табличке «инвалид» на кабине досмотра сотрудник не ответил, а просто убежал. Спрятался за дверь. И прятался там до конца. Мы стояли в очереди 1,5 часа. Вышли из аэропорта последними. Наш багаж одиноко валялся на полу затоптанный и грязный. Разумеется, добравшись до паспортного контроля (перейдя красную линию), я не могла не задать вопрос сотруднику в окошке: «Почему на таможне РФ не соблюдаются законы РФ? Почему нам отказали в помощи после прямой просьбы? Как так вышло, что ребенок-инвалид выходит из аэропорта последним, когда по закону может выйти первым? Почему доступная среда в терминале вроде бы есть, но по факту ее не просто нет?». Это даже не для галочки. Это просто издевательство над детьми с инвалидностью и их родителями. Ответов я, конечно, не получила. «Руководства нет на месте, никого нет, мы ничего не знаем».

Катерина видит в этой ситуации серьезную проблему. Еще ни в одном учреждении на прямую просьбу о помощи ей не ответили отказом.

- Утром я поняла, что отчасти виновата сама. Часто мы не пользуемся льготами, не просим, не настаиваем на исполнении законов. И они, законы, не работают. Да - они должны работать. Но не работают. В России так - если ты не требуешь, не скандалишь, не задаёшь вопрос Путину в прямом эфире - ничего не получишь, - подрезюмировала девушка.

Сыктывкарка написала пост, чтобы привлечь внимание к проблеме. Чтобы ее поддержали, делали репосты, рассказывали знакомым. Чтобы на эту ситуацию обратили внимание ответственные лица. Чтобы таких ситуаций в стране больше не возникало. «Это важно - оставаться людьми, даже если ты таможня», - закончила пост Катерина.