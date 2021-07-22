Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
Недоступная среда: в аэропорту Сыктывкара мать с ребенком-инвалидом «отшили» на просьбу о помощи

Недоступная среда: в аэропорту Сыктывкара мать с ребенком-инвалидом «отшили» на просьбу о помощи

22 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Недоступная среда: в аэропорту Сыктывкара мать с ребенком-инвалидом «отшили» на просьбу о помощи Фото из архива PG11.ru
Девушка хочет, чтобы ответственные лица обратили внимание на эту проблему

Сыктывкарский аэропорт не исполняет законодательство о доступной среде. К такому выводу пришла сыктывкарка Катерина Володина, которой пришлось с дочерью-инвалидом стоять полтора часа в очереди, когда охранник отказал им в их законном праве. Об этом она написала в посте на своей странице «ВКонтакте». 

Все случилось 19 июля. Девушка с дочью вернулись из Турции. Как отмечает Катерина, она старается не пользоваться трансферами для инвалидов:

- Я всегда стремилась научить дочь, несмотря на аутизм и существенные трудности в социализации, быть максимально как все. Насколько это вообще возможно. И у меня это получается: переезды, автобусы, аэропорты, самолёты - с годами мы прекрасно адаптировались. По этой причине мы вообще редко пользуемся льготами, разве что в поликлиникеах. Но иногда все-таки надо. И слава богу, что в стране есть закон о защите прав инвалидов, и в большинстве случаев им можно воспользоваться. Пройти без очереди, например. Почти везде… кроме международного терминала аэропорта Сыктывкара, - пишет девушка. 

Катерина сравнила сыктывкарский международный терминал с адом. «Маленькое душное помещение, просто неспособное вместить всех пассажиров Боинга, огромные очереди на паспортный контроль, которые почти не двигаются, плачущие дети, нервные взрослые», - так его описывает сыктывкарка. И хотя терминал недавно отремонтировали и стало четыре кабины для паспортного контроля, очередь все равно двигается очень медленно. 

- На одной из кабинок контроля висит знак «инвалид» - это значит, что там могут досмотреть инвалида без очереди. Ну то есть как бы реализован закон о доступной среде для инвалидов. «Вот оно, спасение!» - подумала я. Дочка была измотана, и я решила воспользоваться льготой. В кои-то веки, - пишет Катерина. 

Девушка подошла к сотруднику таможни и попросила пройти досмотр без очереди, так как ребенок-инвалид очень устал. Как отмечает Катерина, в те немногие случаи, когда она в различных учреждениях взывала к этому праву, ей помогали. Однако таможенник, по словам сыктывкарки, ответил, что приоритета для инвалидов у них нет.

- На мои вопросы о законе, который один для всех, о табличке «инвалид» на кабине досмотра сотрудник не ответил, а просто убежал. Спрятался за дверь. И прятался там до конца. Мы стояли в очереди 1,5 часа. Вышли из аэропорта последними. Наш багаж одиноко валялся на полу затоптанный и грязный. Разумеется, добравшись до паспортного контроля (перейдя красную линию), я не могла не задать вопрос сотруднику в окошке: «Почему на таможне РФ не соблюдаются законы РФ? Почему нам отказали в помощи после прямой просьбы? Как так вышло, что ребенок-инвалид выходит из аэропорта последним, когда по закону может выйти первым? Почему доступная среда в терминале вроде бы есть, но по факту ее не просто нет?». Это даже не для галочки. Это просто издевательство над детьми с инвалидностью и их родителями. Ответов я, конечно, не получила. «Руководства нет на месте, никого нет, мы ничего не знаем». 

Катерина видит в этой ситуации серьезную проблему. Еще ни в одном учреждении на прямую просьбу о помощи ей не ответили отказом. 

- Утром я поняла, что отчасти виновата сама. Часто мы не пользуемся льготами, не просим, не настаиваем на исполнении законов. И они, законы, не работают. Да - они должны работать. Но не работают. В России так - если ты не требуешь, не скандалишь, не задаёшь вопрос Путину в прямом эфире - ничего не получишь, - подрезюмировала девушка. 

Сыктывкарка написала пост, чтобы привлечь внимание к проблеме. Чтобы ее поддержали, делали репосты, рассказывали знакомым. Чтобы на эту ситуацию обратили внимание ответственные лица. Чтобы таких ситуаций в стране больше не возникало. «Это важно - оставаться людьми, даже если ты таможня», - закончила пост Катерина.

Самолет

Следующая новость

Новость дня

Мужчину, который заехал на территорию мемориала в Коми, оштрафуют на 2 тысячи рублей Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Недоступная среда: в аэропорту Сыктывкара мать с ребенком-инвалидом «отшили» на просьбу о помощи Читать
вчера
Совет Сыктывкара поддержал закон о присвоении городу статуса столицы Коми Читать
20 июля
«Одеваемся, как космонавты»: ухтинские врачи рассказали о работе в «красной зоне» Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

20 июля
В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации
19 июля
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
10 июля
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru