На выборах в Коми уже проголосовало около 211 тысяч человек

Избирком Коми опубликовал статистику проголосовавших на выборах в Госдуму РФ на 15.00 19 сентября. Об этом сообщают "Невские Новости".

Явка избирателей составила 32,77 %, а в голосовании приняли участие 211 004 человека. На 12:00 явка составляла 27,63 % — это более 177 тыс. жителей Коми.

Избирательные участки в Коми начали свою работу 17 сентября — в первый день голосования. Всего избирательных участков в регионе, согласно информации избиркома, 638. Также, по данным избиркома, в списки избирателей были включены 648 924 жителя Коми.