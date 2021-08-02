2 августа как в Сыктывкаре, так и по всей России традиционно празднуется день воздушно-десантных войск. Пандемия коронавируса не помешала десантникам собраться и в этот раз.

Встреча прошла возле памятника «Скорбящий воин». Десантники возложили цветы к памятнику в память о погибших воинах и товарищах.

На мероприятии заявлялось, что после празднования десантники отправятся к гостинице «Югор» на «50 грамм боевых и бутерброд». Также один из десантников, который координировал действия на мероприятии, заявил следующее:

- Национальные меньшинства сказали, что сегодня у них другой праздник и попрятались. Так что на сегодня город наш!

В этот раз на мероприятии Глава Коми не присутстовал.