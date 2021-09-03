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Минприроды признало кладбище домашних животных под Сыктывкаром незаконным

Минприроды признало кладбище домашних животных под Сыктывкаром незаконным

03 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Минприроды признало кладбище домашних животных под Сыктывкаром незаконным Фото очевидца
Захоронение будут патрулировать

28 августа девушка обнаружила кладбище домашних животных под Сыктывкаром. Мы узнали у Минприроды, насколько оно законно и что с ним будут делать.

Согласно закону "О ветеринарии" при утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, абортированных и мертворожденных плодов, конфискатов, других отходов, непригодных в пищу людям и на корм животным) владельцы животных обязаны не загрязнять трупами окружающую среду.

- Таким образом, захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги и водные объекты запрещается, - сообщили в Минприроды Коми.

Трупы нужно кремировать. Услуги по кремации животных предоставляет ГБУ РК "Управление ветеринарии Республики Коми". По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8212) 28-64-28. 

Вопросы захоронения биологических отходов не относятся к компетенции Минприроды Коми. Однако в министерстве отметили, что в "Сыктывкарском лесничестве" в 2019 году уже обнаруживали подобное захоронение. Таким образом, виновника хотели привлечь к ответственности, однако его не нашли. 

По поводу этого захоронения также примут меры. В сентябре 2021 года запланировано патрулировании территории лесного фонда, где наша очевидица заметила кладбище. Если обнаружится нарушение, специалисты проконтролируют его устранение и примут меры, чтобы виновники были наказаны. 

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