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Мэрия Сыктывкара наконец-то осталась довольна скейт-площадкой в Кировском парке

Мэрия Сыктывкара наконец-то осталась довольна скейт-площадкой в Кировском парке

15 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Мэрия Сыктывкара наконец-то осталась довольна скейт-площадкой в Кировском парке Фото: Виктор Конюхов
Президент федерации скейтбординга утверждает, что она ничем не лучше старой

В Сыктывкаре уже несколько лет пытаются открыть скейт-площадку в Кировском парке. Однако постоянно возникали проблемы: то подрядчик попадался «небросовестный», то сооружение «угрожало здоровью катающихся». И вот наконец-то открыли сооружение, которое порадовало местную администрацию. 

Подрядчик Евгений Баландин выполнил работу за довольно короткий срок - восемь дней. Его команда работала даже ночью, чтобы быстрее открыть площадку для сыктывкарцев. Ее площадь - 28x18 метров. 

Металлоконструкция выполнена при помощи высококачественной сварки и обшита фанерой. Для Евгения это не первый объект - он собирал объемные площадки в Ростове и Самаре. 

На приеме площадки побывал первый заммэра Александр Можегов. Он рассказал, что качество сооружения значительно отличается в лучшую сторону от объекта, который стоял в Кировском парке весной. 

- К качеству оборудования на предыдущей площадке у нас были значительные замечания, наличие недостатков подтвердила экспертная организация. К сожалению, поставщик не смог их устранить, однако стало понятно, что очень многим горожанам этот объект интересен, - рассказал Александр Можегов. 

Первый заместитель руководителя администрации отметил, что этот объект разительно отличается по качеству от предыдущего. Однако учредитель федерации скейтбординга Коми Дмитрий Грачев с ним не согласен.

- Этот парк ничем не лучше. Предыдущий был такой же качественный. Они оба одинаково безопасны, - отметил сыктывкарец. 

 

Предыдущий поставщик скейт-парка готовит иск в адрес администрации. Он уверен, что мэрия нарушила закон. Большая статья с комментарием Дмитрия Грачева здесь

Также Дмитрий Грачев отметил, что новый скейтпарк отлично построен и кататься здесь очень приятно. 

- Сам лично прокатился, попробовал каждую фигуру, все нравится. Он очень безопасный: даже если подросток, ребенок или взрослый здесь упадет, то они аккуратненько скатятся и не получат травм, - рассказал Дмитрий Грачев.

Также учредитель федерации рассказал о планирующихся мероприятиях.

- Сейчас ведутся переговоры с тренерами из Ярославля. Если мы договоримся, то в августе они приедут и покажут свой профессионализм, - заключил Дмитрий Грачев. 

Скейт-парк уже открыт для всех сыктывкарцев. Спешите его опробовать!

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