Поставщик многострадального скейтпарка готовит иск в адрес мэрии Сыктывкара

В мае 2020 года в СМИ и социальных сетях появилась радостная новость – в Сыктывкаре появится скейт-парк под открытым небом. Построить его решили в Кировском парке. Администрация города объявила торги и оперативно нашла исполнителя. Однако позже мэрия расторгла договор с поставщиком в одностороннем порядке. В официальных источниках администрации горожанам сообщили, что это произошло из-за того, что подрядчик не предоставил сертификаты соответствия и затянул сроки поставки.

Следующим исполнителем стал индивидуальный предприниматель Алексей Страхов. Однако спустя время мэрия со скандалом демонтировала площадку, руководствуясь экспертизой, которую провело Бюро товарных экспертиз при Торгово-промышленной палате Коми. Также в официальных источниках мэрия сообщила, что контракт будет расторгнут, так как скейт-площадка не соответствует требованиям ГОСТа в части обеспечения безопасности.

На репортаже телеканала «Юрган» запечатлено, как проводился демонтаж фигур. Также на записи видно, как представитель поставщика проверяет значения, указанные в эскпертизе: расхождение с ТЗ и реальными значениями – метр и 20 сантиметров. Так могли ли сотрудники мэрии вывозить скейт-парк на основании этой экспертизы?

Мнение поставщика

И учредитель федерации скейтбординга, и сам поставщик сообщают о том, что администрация нарушает закон, подделывает подписи и руководствуется экспертизой, в которой содержатся грубейшие ошибки. «Про Город» пообщался с представителем подрядчика Владимиром Сударушкиным и выяснил, что о проблеме думает исполнитель и что он намерен делать дальше.

Владимир рассказал, что странности начались с первых же дней выполнения контракта:

– Во время подписания контракта нам предоставили техническое задание, в котором был прописан товарный знак и характеристики сторонней компании FK-ramps.

– Также нам затягивали сроки с самого начала: мы согласовывали один только цвет 21 день! – рассказал Владимир.

Также представитель подрядчика сообщил, что мэрия начала требовать аккредитацию предоставленных сертификатов соответствия, несмотря на то, что это всегда делают добровольно. Подрядчику даже пришлось присылась администрации Сыктывкара документы, которые подтверждают, что их требование незаконно:

Кроме этого, как рассказал Владимир, мэрия не подготовила площадку перед монтажом, хотя их об этом просили заранее, поскольку от этого напрямую зависит качество будущей площадки:

– Монтажники приехали, а там утоптанный слой снега и льда, не менее 10см. Пришлось устанавливать фигуры прямо так. Мы говорили заказчику о том, что это приведет к деформации фигур, но нам сказали «мы разберемся». А в процессе монтажа нам и вовсе поменяли ТЗ по расстановке фигур.

Владимир также сообщил, что они предполагают, что администрация подделала подпись и печать исполнителя в дополнительном соглашении от 24 декабря 2020 года. Подрядчик намерен доказать это в суде, потому что уверен, что на скане видны идентичные расположения печати, подписи и попытка снизить качество документа повторным сканированием.

Представитель поставщика рассказал, что первичная приемка скейт-парка состоялась 18 декабря 2020 года:

– Мы сами выявили недочеты по парку: просили федерацию скейтборинга, спортсменов «тыкать» нас носом в то, что нужно поправить. На приемке сообщили о недочетах и выразили желание из исправить, когда сойдет снег. Заказчик согласился, однако вместо подписания документов направил нам претензию.

Весной, когда лед под парком растаял, с 13 по 17 марта подрядчик исправил все появившиеся дефекты и выровнял фигуры:

– Под снегом и льдом прятались ямы, выбоины, трещины, неровности, о которых невозможно было знать ранее, в связи с халатным отношением заказчика и неподготовленной площадкой в срок. Мы предлагали сделать и косметический ремонт за свой счет, но однозначного ответа так и не получили.

Исполнитель неоднократно предлагал провести косметические работы (покраску), на что не получил однозначного ответа.

Владимир рассказал, что 9 апреля парк так и не был принял, но фигуры оккупировала молодежь:

– Там постоянно катались, парк получал хорошие отзывы. А заказчик не отвечал на звонки, никакой информации нам не давали. А 19 апреля мэрия зачем-то провела независимую экспертизу с грубейшими нарушениями. 31 мая мы в последний раз встретились с заказчиком, указывали ему на несоответствие экспертизы реальности, но получили ответ «мы ничего не знаем, эксперты все решили, мы им доверяем». В некоторых измерениях разница между измерениями составляет больше метров! Мы сравнивали на камеру, показывали заказчику, но все это не принесло никаких плодов и 2 июня нам направили уведомление о демонтаже.

Эксперты

Подрядчик отправил в ответ претензию, в которой указал, что не согласен с результатами экспертизы и намерен провести новую за свой счет, а также напомнил о законодательстве, согласно которому подрядчик должен бережно вывезти фигуры сам, а заказчик должен дать на это вменяемые сроки:

– Однако 4 июня, раньше на полчаса, чем было указано в уведомлении, приехали рабочие без каких-либо документов и начали разбирать фигуры, грузить их в машину, повреждая их.

Сейчас подрядчик готовит судебный иск, а также он связался с предыдущим исполнителем:

– Прошлый подрядчик готов подавать вместе с нами коллективный иск, поскольку считает, что и его «отодвинули» незаконно. Просто он оказался мудрее нас и не стал настаивать, а предпочел вывезти фигуры и установить их где-то еще.

Владимир рассказал, что ни он, ни федерация скейтбординга не хотели конфликта:

– Мы сами скейтеры, подошли к делу с душой, шли на контакт с заказчиком, вы можете это видеть по скринам переписки. Общались с сообществом, получали обратную связь от молодежи. Но то, что делает администрация – это что-то невменяемое просто, мы не можем понять, как такое развитие событий вообще возможно.

Мнение федерации скейтбординга Республики Коми

Учредитель федерации скейтбординга Республики Коми Дмитрий Грачев поделился с корреспондентом «Про Города», что вся эта ситуация настолько абсурдна, что уже начинает смешить:

– Я был там от начала до конца, моя задача была в том, чтобы следить за тем, чтобы все было хорошо, я общался с ребятами, которые пробовали кататься на фигурах, пробовал сам, обо всех недочетах я сразу сообщал представителю подрядчика. Мы были абсолютно вовлечены в процесс и не ждали, что дело примет такой оборот. Конечно, я буду выступать в суде как свидетель, сейчас Владимир общается с юристами, которые, откровенно говоря, просто смеются над ситуацией и тем, сколько законов и прав нарушила администрация города.

Дмитрий подтвердил, что рабочие, которые занимались демонтажем парка, делали это совершенно варварским образом:

– После такого демонтажа восстановить фигуры будет непростым делом, если вообще возможно. Рабочие просто с мясом вырывали шурупы, которые не смогли выкрутить, сложили в грузовик совершенно не так, как нужно. Я понимаю, что ребята просто делали свою работу как умели. Но если бы мэрия дала вменяемые сроки хотя бы на демонтаж, подрядчик вывез бы парк своими силами. Но я понимаю, к чему такая спешка. Теперь провести повторную экспертизу будет гораздо более затруднительно.

Однако представитель подрядчика не намерен сдаваться. Владимир рассказал, что даже после демонтажа парка можно провести его экспертизу:

– Да, это будет дольше, дороже, но у нас есть видео, фото, замеры, ТЗ, чертежи. Но мы проведем повторную экспертизу, чтобы доказать, что мы выполнили ТЗ, что демонтаж площадки и расторжение договора в одностороннем порядке было незаконным.

9 июня «Про Город» направил в мэрию официальный запрос, чтобы выяснить, почему в экспертизе были такие несоответствия, почему исполнителю не дали срок для проведения новой, и почему сроки согласования так затягивались. Пока ответа не поступило.

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