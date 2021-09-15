Между Сыктывкаром и Эжвой пустят больше автобусов

Они будут работать в часы пик
Между Сыктывкаром и Эжвой пустят больше автобусов15 сентября 2021
Фото из архива редакции
Глава Коми распорядился о том, что в пиковые часы на маршруте Сыктывкар-Эжва появились дополнительные маршруты. Об этом пишет komiinform.ru.
Жители Эжвинского района пожаловались Владимиру Уйбе на то, что автобусов на маршрутах №18 и 54 не хватает, а сами автобусы стоит обновить. Глава региона ответил, что сейчас главная задача заключается не в том, чтобы купить автобусы за счет республиканского бюджета, а выйти на федеральную программу по обеспечению регионов автобусами отечественного производства. Однако поставка новых автобусов возможна не раньше 2023 года.
Также на встрече выступила Наталья Хозяинова. Она сообщила, что между Сыктывкаром и Эжвой будет усилен маршрут №33.
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15 сентября 2021, 07:27
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