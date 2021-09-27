Малоимущая жительница Коми организовала сбор пластика для целого села

Руководительница местного молочного предприятия Екатерина Артеева организовала в селе Трусово сбор и прессовку пластика. Свою работу это небольшое предприятие начнет уже 1 октября, сообщает “Юрган”.

После того, как в этом году семью женщины признали малоимущей, она собрала необходимые документы, получила одобрение соцзащиты и 250 тысяч рублей, на которые арендовала помещение и закупила прессовочное оборудование. Первым делом Екатерина отправила на переработку пластик, который собирала у себя пластик.

"Тема экологии всегда интересовала нашу семью. Когда мы выходили в лес, нам было стыдно смотреть, как мы сами загрязняем свою окружающую среду. Даже наше предприятие, производя молочную продукцию, упаковывает ее в пластиковую тару. То есть сами являемся производителями пластика", - сказала Артеева.

Принимать пластик будут по пятницам и субботам. Сдавать можно будет любого вида бутылки, контейнеры, посуду и крышки. Полученный отходы планируют отправлять в Сыктывкар на продажу.

Вырученные деньги пойдут на оплату труда работников, оплату аренды и покрытие коммунальных платежей.