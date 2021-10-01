Комистат рассказал, сколько пенсионеров живет в республике

Комистат поделился информацией о пенсионерах, живущих в регионе. Так, на начало этого года 23% всех жителей республики, а это 187 тысяч человек, были старше трудоспособного возраста.

Примечательно, что четверть из них, несмотря на возраст, продолжает работать. Среди занятых от 60 лет и старше 25 % - это специалисты в области образования и здравоохранения, 24 % - неквалифицированные рабочие, а 8 % занимали должности руководителей. Кстати, 6% от общего числа пенсионеров занимались самообразованием, а 5% обучались по дополнительным образовательным программам или программам профессионального обучения.

Полезным хобби для пожилых является освоение современных технологий. Пользовались интернетом 40 % жителей старше трудоспособного возраста, из них более половины выходили в сеть ежедневно. Чаще всего они читали новости и статьи (31 %) и общались в социальных сетях (29 %). Скачивали фильмы, музыку или игры 13 % населения данной возрастной группы, покупали товары по почте или онлайн 9 %, а 2,5 % выполняли в интернете оплачиваемую работу, - сообщает Комистат.

39% посещали культурно-развлекательные мероприятия, причем женщины там появлялись в два раза чаще.

Мужчина в возрасте за рулем автомобиля - явление обычное, а среди пожилых женщин это редкость. Водили автомобиль 44 % мужчин и только 1,4 % женщин старше трудоспособного возраста.

Три четверти жителей старше трудоспособного возраста хотя бы раз в неделю встречались с родственниками или друзьями, а 21 % из них ежедневно ухаживали за детьми. Более того, пожилые жители региона также вступали в брак. Так, за прошлый год сыграли свадьбы 134 жениха и 65 невест от 60 лет и старше.