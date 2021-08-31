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«Кирпичи бросают прямо на землю»: дорогу у техникума в Сыктывкаре завалили строительным мусором

«Кирпичи бросают прямо на землю»: дорогу у техникума в Сыктывкаре завалили строительным мусором

31 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Кирпичи бросают прямо на землю»: дорогу у техникума в Сыктывкаре завалили строительным мусором Фото очевидца
Мужчина пытается добиться справедливости

В нашу редакцию обратился обеспокоенный сыктывкарец Олег Благиных, которого волнует проблема мусора на улице Старовского, 22. Он утверждает, что "свалку" устроил сыктывкарский политехнический техникум.

Сыктывкарец сообщает, что в июле 2021 года руководство сыктывкарского политехнического техникума, расположенного на Старовского, 22, разместило строительный мусор за своей территорией у здания на Катаева, 21/2.

- Действует ли и распространяется постановление от 15 июня 2017 года №302 правительства Коми? Имело право руководство сыктывкарского политехнического техникума размещать этот мусор на территории Сыктывкара? - вопрошает сыктывкарец.

Юрий Благиных обратился во все инстанции: полицию, минобраз, минприроды и другие. Однако, по его словам, везде он получил "отписки".

-  Очередной раз убеждаюсь, что некоторым руководителям сыктывкарского политехнического техникума позволено засорять прилегающие к техникуму территории. Другое объяснение отсутствует, так как больше месяца мусор не убран, а руководители министерств и ведомств отписываются, но ничего не делают, - пояснил Юрий Благиных.

При этом сыктывкарца больше всего возмутил ответ Минобраза:

- …федеральное законодательство не возлагает на граждан и юридических лиц обязанности по содержанию иных территорий, кроме земельных участков, находящихся в их собственности или владении… - говорится в ответе министерства.

При всем Юрий отмечает, что сыктывкарская природоохранная прокуратура отреагировала и своевременно дала «свой» ответ на происходящее. Однако мусор до сих пор находится на своем месте.

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