Карантин в общежитии СГУ: студенты рассказали, что происходит в его стенах

16 июня Роспотребнадзор по Республике Коми ввел карантин в учебном корпусе СГУ №2 по адресу: улица Старовского, 55 и в студенческом общежитии по адресу: улица Коммунистическая, 72. «Про Город» выяснил подробности.

На официальной странице университета сообщается, что коронавирус подтвердился у нескольких студентов первого и второго курсов Медицинского института. Образовательный процесс и промежуточная аттестация перешли в дистанционный режим.

В социальных сетях распространяется информация, якобы только 21 июня из общежития госпитализировали 21 человека.

Однако в Минздраве эту информацию опровергли:

– Сегодня в инфекционную больницу попал только один студент СГУ, но его даже не будут госпитализировать. И еще 20 иностранных студентов госпитализировали еще неделю назад, – сообщили «Про Городу» в ведомстве.

Как же студентам живется на карантине? Мы поговорили с двумя студентками вуза, чтобы выяснить, как обстоят дела в общежитии. Студентка третьего курса биологического факультета Виктория Хотянович рассказала, что 16 июня появились первые слухи о заболевших:

– Каждый день вводились новые правила: то маски носить, то подписать бумагу о том, что ты не будешь выходить из общежития без острой необходимости. Не выпускали из общежития где-то после 16.30 с 18 июня. Я спустилась вниз, а там стояли сотрудники полиции, комендант и, как я поняла, начальник студгородка. Сказали поставить подпись и идти к себе.

Сама девушка не заболела и чувствует себя прекрасно. Виктория также поделилась, что еще 16 числа студентам раздали антибактериальное мыло и с 20 июня дважды в день измеряют температуру:

– Проводят дезобработку хлором, но не на всех этажах. Отмечу, что могу говорить только за те этажи, на которых живут мои знакомые. На моем этаже стоит рециркулятор, они тоже не у всех есть. На выходных приходилось заказывать еду или просить друзей принести что-нибудь. С доставками пока проблем нет, охранник идет к ограждению, забирает продукты и приносит.

Виктория отметила, что студенты не получают никакой информации о новых случаях заражения, а это очень важно – 14 дней карантина в общежитии будут отсчитываться от дня, когда выявят последнего заразившегося.

Еще одна студентка, решившая остаться анонимной, рассказала, что о карантине им сообщили за полчаса до него – именно столько дали на то, чтобы покинуть общежитие и уехать. Также девушка рассказала, что в общежитии организовали группу среди студентов-медиков, которые измеряют температуру, выдали СИЗ.

– Я сделала прививку, но почему-то это не повод нас отсюда выпустить. Хотя, если едешь за границу, показываешь сертификат, что ты привит, и можешь ехать. У меня такая есть, – поделилась собеседница «Про Города».

В 13.42 студентка сообщила, что им привезли обещанные ланчбоксы с едой на весь день. Качество и количество еды девушку устроило, кроме супа – его оказалось ничтожно мало.

На странице вуза «ВКонтакте» также сообщили, что с 21 июня для жильцов закрытого на карантин общежития №2 организовано питание.

– Полноценный сбалансированный дневной рацион – завтрак, обед и ужин, включая напитки, – выдают один раз в сутки с 13 до 14 часов ежедневно. Питание организует ООО «Фабрика кухня». Чтобы избежать столпотворений и очередей, доставку осуществляет ответственный в секции – он подходит в столовую «красной зоны» и получает наборы питания на свою секцию. Далее студенты самостоятельно хранят и разогревают полученные порции.



Стоимость набора – 750 рублей на человека в сутки. Еда доставляется в одноразовой посуде, которая будет утилизироваться как опасные отходы класса В. На утилизацию заключен договор со специализированной организацией.



Администрация университета подчеркивает, что за всеми студентами остается возможность воспользоваться доставкой продуктов и еды с бесконтактным способом оплаты заказа. Оформлять его нужно до вахты общежития. Также не запрещены передачи – их могут приносить как родственники и знакомые, так и волонтеры, желающие помочь. Питание организовано ежедневно до особого распоряжения.

Пока ситуация стабильная, хочется верить, что сегодня – последний день, когда в общежитии СГУ выявили зараженного коронавирусом, и через 14 дней ребята смогут вернуться к привычной жизни.

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