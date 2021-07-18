Жара под +30 градусов и сильные ливни: какая погода ждет сыктывкарцев

Жара под +30 градусов и сильные ливни: какая погода ждет сыктывкарцев18 июля 2021
Фото из архива PG11.ru
Прогноз на неделю, с 19 по 23 июля
В Коми ЦГМС рассказали, какая погода ждет сыктывкарцев на предстоящей неделе.
Средняя температура воздуха за первую половину июля в северных районах оказалась в пределах климатической нормы, в южных — на 2 градуса выше. Дожди носили ливневый характер и по территории выпадали крайне неравномерно. Существенный недобор осадков отмечается в Усть-Цилемском, Княжпогостском, Троицко-Печорском и Интинском районах, — выпало 5-10% от июльской нормы. На большей части территории — 20-50% от месячной нормы, в Ухтинском районе почти норма.
На предстоящей неделе прогнозируется неустойчивая погода. В понедельник с южными ветрами продолжит поступать очень теплый воздух, везде ожидается под 30 градусов, в Заполярье до 25 градусов. Но жаркая погода не устоит, уже во вторник наш регион попадет под влияние циклона. Пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы. Циклон принесет не только дожди, но и похолодание. Со среды в дневные часы ожидается только в пределах 12...17 градусов.
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18 июля 2021, 11:35
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