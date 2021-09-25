Иммунолог рассказал об особенностях четвертой волны COVID-19 в России

Четверная волна коронавируса в России будет затяжной, и иметь несколько всплесков заболеваемости. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

- Четвертая волна будет затяжной, многовершинной, то есть, будут несколько пиков. Я беру в целом этот период: осень-зима и первая половина весны. Там будут взлеты и падения, но уровень падения не будет очень заметен. Все равно, цифры будут высокие, в среднем. В этом главная проблема, — рассказал URA.RU Николай Крючков.

Эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с URA.RU считает, что при наборе определенных факторов четвертая волна коронавируса в России может пройти без тяжелых последствий.

- Появились вакцины, и наступил сезон инфекций группы ОРВИ и гриппа, с которыми ковид будет конкурировать в структуре заболеваемости. Я строю оптимистичные прогнозы и надеюсь, что количество привитых и переболевших, а также настороженность людей, помогут избежать тяжелых последствий во время четвертой волны», — добавил он.

Крючков выразил мнение, что предстоящий сезон будет самым сложным в плане борьбы с коронавирусом.