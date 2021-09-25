Иммунолог рассказал об особенностях четвертой волны COVID-19 в России

Иммунолог рассказал об особенностях четвертой волны COVID-19 в России25 сентября 2021
Фото: Виктор Конюхов
Этот сезон будет самым сложным
Четверная волна коронавируса в России будет затяжной, и иметь несколько всплесков заболеваемости. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
- Четвертая волна будет затяжной, многовершинной, то есть, будут несколько пиков. Я беру в целом этот период: осень-зима и первая половина весны. Там будут взлеты и падения, но уровень падения не будет очень заметен. Все равно, цифры будут высокие, в среднем. В этом главная проблема, — рассказал URA.RU Николай Крючков.
Эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с URA.RU считает, что при наборе определенных факторов четвертая волна коронавируса в России может пройти без тяжелых последствий.
- Появились вакцины, и наступил сезон инфекций группы ОРВИ и гриппа, с которыми ковид будет конкурировать в структуре заболеваемости. Я строю оптимистичные прогнозы и надеюсь, что количество привитых и переболевших, а также настороженность людей, помогут избежать тяжелых последствий во время четвертой волны», — добавил он.
Крючков выразил мнение, что предстоящий сезон будет самым сложным в плане борьбы с коронавирусом.
- Этот сезон будет самый сложный, я думаю. Но, как ночь перед рассветом, примерно так это будет выглядеть. Если мы сейчас опять уйдем в отрицания и то, что у нас экономика загибается, значит, мы получим еще большие цифры по избыточной смертности, чем за прошлый ковидный год. Если нет, то хотя бы покажем, чему мы научились за эти полтора года, — уточнил собеседник агентства.
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25 сентября 2021, 10:20
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