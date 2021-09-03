Эксперты рассказали, почему ремонт дорог в Коми приводит к смертям в ДТП

Недавно старший инспектор ГИБДД Коми Артем Ежов рассказал журналистам о снижении показателя аварий на дорогах на 18 процентов. К концу лета 2021 года в Коми произошло 558 ДТП (в 2020 году - 682 ДТП)

Также сократилась смертность на дорогах. В 2021 года в авариях погибли 34 человека, а в 2020 году - 58.

Эксперты уверяют, что радоваться снижению количества ДТП рано.

- Не надо радоваться раньше времени. Да, небольшое снижение ДТП есть, но, как принято считать, это из-за улучшения безопасности самих машин, а не улиц, - рассказал урбанист Дмитрий Махов.

Эксперт привел несколько примеров.

Летом 2019 года улица Энгельса была отремонтирована в рамках программы БКАД. Сравним статистику ДТП и пострадавших до ремонта и после.

До ремонта. С января 2016 по май 2019 - 5 аварий, 5 пострадавших;

После ремонта. С июня 2019 по май 2021 - 8 аварий, 9 пострадавших.

- После программы БКАД количество ДТП и пострадавших увеличилось. Поэтому надо не класть новый асфальт, а успокаивать трафик и делать улицу интуитивно понятной, - уверяет урбанист.

Дмитрий Махов также поделился, почему камеры не спасают от ДТП: