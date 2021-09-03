Эксперты рассказали, почему ремонт дорог в Коми приводит к смертям в ДТП

Эксперты рассказали, почему ремонт дорог в Коми приводит к смертям в ДТП03 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Камеры также не спасают
Недавно старший инспектор ГИБДД Коми Артем Ежов рассказал журналистам о снижении показателя аварий на дорогах на 18 процентов. К концу лета 2021 года в Коми произошло 558 ДТП (в 2020 году - 682 ДТП)
Также сократилась смертность на дорогах. В 2021 года в авариях погибли 34 человека, а в 2020 году - 58.
Эксперты уверяют, что радоваться снижению количества ДТП рано.
- Не надо радоваться раньше времени. Да, небольшое снижение ДТП есть, но, как принято считать, это из-за улучшения безопасности самих машин, а не улиц, - рассказал урбанист Дмитрий Махов.
Эксперт привел несколько примеров.
- Летом 2019 года улица Энгельса была отремонтирована в рамках программы БКАД. Сравним статистику ДТП и пострадавших до ремонта и после.
До ремонта. С января 2016 по май 2019 - 5 аварий, 5 пострадавших;
После ремонта. С июня 2019 по май 2021 - 8 аварий, 9 пострадавших.
- После программы БКАД количество ДТП и пострадавших увеличилось. Поэтому надо не класть новый асфальт, а успокаивать трафик и делать улицу интуитивно понятной, - уверяет урбанист.
Дмитрий Махов также поделился, почему камеры не спасают от ДТП:
- Да, часть водителей камеры дисциплинируют, они проезжают отрезок с допустимой скоростью, а дальше снова педаль в пол. Пример: жительница Воркуты за 3 месяца умудрилась попасть на камеры видеофиксации 125 раз и все с превышением скорости.
Главная причина смертности на дороге - это скорость. У пешехода шансы выжить при аварии на скорости в 30 км/ч составляют 90%, а при 60 км/ч - уже 20%. Поэтому надо отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч; снижать допустимую скорость в городе (в Париже сейчас 30 км/ч);
Нужно увеличивать штраф за превышение скорости более 40 км/ч. Сейчас штраф за превышение - 500 рублей, хотя это должно стоить гораздо больше.
В Европе действует программа нулевой смертности. Сыктывкару давно пора её использовать при проектировании улиц и организации дорожного движения, - заключил специалист.
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03 сентября 2021, 14:43
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