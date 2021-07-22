Овен

Двойственный день. Будьте готовы к серьезному разговору с начальством. Во второй половине дня вы ощутите поддержку близких людей, однако неприятности начала дня не дадут вам успокоиться. Возможно, вам нужно продумать новую тактику поведения. В этот день полезны физические нагрузки. Сны будут вещими и принесут конкретную информацию.

Телец

Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Он обещает пройти в любви и взаимопонимании. Мужчины должны уделить побольше внимания своим женщинам – матери, жене, дочери, сестре. Однако к вечеру может вспыхнуть временная неудовлетворенность всем и вся.

Близнецы

Критический день – не самый подходящий для того, чтобы думать о новых планах. Сегодня вам следует быть крайне осторожными и внимательными, не вмешиваться ни в какие споры, так как это приведет к раздражению и усталости, но никак не к истине.

Рак

Возможно, у вас появится желание что-либо изменить в жизни. Но не торопите события – сегодня не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

Лев

Благоприятный день для начала новых дел, коммерческих поездок, подписания документов. Решительно действуйте во всем, однако никому не доверяйте инициативу. Во второй половине дня ваши тщеславие и эгоизм будут раздражать окружающих и приведут к конфликтам. Сексуальные контакты потребуют большой осторожности.

Дева

Нужно ограничить себя в своих желаниях, посвятить день духовному развитию. Посетите храм, читайте духовную литературу. Постарайтесь избавиться от дурных привычек и привязанностей. В результате вы получите большой духовный и физический потенциал, так необходимый для преодоления жизненных препятствий.

Весы

Активный день. Ваши инициативность, решительность и дипломатичность будут способствовать в делах и семейных отношениях. Поэтому не откладывайте решение проблем на завтра. День благоприятный для судебных дел, деловых контактов, заключения брака, зачатия.

Скорпион

День предполагает новые встречи, неожиданные знакомства. Возможно, вы столкнетесь на своем пути не с мнимым, а с настоящим противником. Вероятны непредвиденные траты. Постарайтесь быть сегодня экономными. Во второй половине дня возможно улучшение ситуации.

Стрелец

Неблагоприятный день со снижением деловой активности и расположенностью к депрессии. В первой половине дня вероятны мелкие неприятности, а во второй половине вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно, чтобы достичь взаимопонимания и гармонии в отношениях с партнерами и близкими людьми.

Козерог

Сегодня будьте осторожны – возможны нервные срывы. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений. Будьте внимательны к своим любимым.

Водолей

День несет двойственную характеристику. Водолеям сегодня не избежать необоснованного оптимизма. Они станут хвататься за многие дела, потому что будут слишком уверены в своих силах и возможностях. Однако успех дела окажется тесно связанным с заметно возрастающими материальными запросами.

Рыбы

Вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки, которые заставят вас быть внимательнее к делу и к близким людям. Рекомендуется даже повиниться перед ними в своих проступках. День будет наиболее благоприятным для сексуальных контактов и дружеских отношений.