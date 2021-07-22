Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Двойственный день для Овнов и благоприятный для Львов: гороскоп на 23 июля

Двойственный день для Овнов и благоприятный для Львов: гороскоп на 23 июля

22 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Двойственный день для Овнов и благоприятный для Львов: гороскоп на 23 июля Фото с сайта pixabay.com
Узнайте, что приготовили вам звезды

Овен

Двойственный день. Будьте готовы к серьезному разговору с начальством. Во второй половине дня вы ощутите поддержку близких людей, однако неприятности начала дня не дадут вам успокоиться. Возможно, вам нужно продумать новую тактику поведения. В этот день полезны физические нагрузки. Сны будут вещими и принесут конкретную информацию.

Телец

Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Он обещает пройти в любви и взаимопонимании. Мужчины должны уделить побольше внимания своим женщинам – матери, жене, дочери, сестре. Однако к вечеру может вспыхнуть временная неудовлетворенность всем и вся.

Близнецы

Критический день – не самый подходящий для того, чтобы думать о новых планах. Сегодня вам следует быть крайне осторожными и внимательными, не вмешиваться ни в какие споры, так как это приведет к раздражению и усталости, но никак не к истине.

Рак

Возможно, у вас появится желание что-либо изменить в жизни. Но не торопите события – сегодня не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

Лев

Благоприятный день для начала новых дел, коммерческих поездок, подписания документов. Решительно действуйте во всем, однако никому не доверяйте инициативу. Во второй половине дня ваши тщеславие и эгоизм будут раздражать окружающих и приведут к конфликтам. Сексуальные контакты потребуют большой осторожности.

Дева

Нужно ограничить себя в своих желаниях, посвятить день духовному развитию. Посетите храм, читайте духовную литературу. Постарайтесь избавиться от дурных привычек и привязанностей. В результате вы получите большой духовный и физический потенциал, так необходимый для преодоления жизненных препятствий.

Весы

Активный день. Ваши инициативность, решительность и дипломатичность будут способствовать в делах и семейных отношениях. Поэтому не откладывайте решение проблем на завтра. День благоприятный для судебных дел, деловых контактов, заключения брака, зачатия.

Скорпион

День предполагает новые встречи, неожиданные знакомства. Возможно, вы столкнетесь на своем пути не с мнимым, а с настоящим противником. Вероятны непредвиденные траты. Постарайтесь быть сегодня экономными. Во второй половине дня возможно улучшение ситуации.

Стрелец

Неблагоприятный день со снижением деловой активности и расположенностью к депрессии. В первой половине дня вероятны мелкие неприятности, а во второй половине вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно, чтобы достичь взаимопонимания и гармонии в отношениях с партнерами и близкими людьми.

Козерог

Сегодня будьте осторожны – возможны нервные срывы. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений. Будьте внимательны к своим любимым.

Водолей

День несет двойственную характеристику. Водолеям сегодня не избежать необоснованного оптимизма. Они станут хвататься за многие дела, потому что будут слишком уверены в своих силах и возможностях. Однако успех дела окажется тесно связанным с заметно возрастающими материальными запросами.

Рыбы

Вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки, которые заставят вас быть внимательнее к делу и к близким людям. Рекомендуется даже повиниться перед ними в своих проступках. День будет наиболее благоприятным для сексуальных контактов и дружеских отношений.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Гороскоп

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Мужчину, который заехал на территорию мемориала в Коми, оштрафуют на 2 тысячи рублей Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Недоступная среда: в аэропорту Сыктывкара мать с ребенком-инвалидом «отшили» на просьбу о помощи Читать
вчера
Совет Сыктывкара поддержал закон о присвоении городу статуса столицы Коми Читать
20 июля
«Одеваемся, как космонавты»: ухтинские врачи рассказали о работе в «красной зоне» Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

20 июля
В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации
19 июля
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
10 июля
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru