Дома нового поколения: как вывести Сыктывкар на уровень европейских городов

В Сыктывкаре открылась уникальная выставка, посвященная концепции "Умного города". Что это такое, и почему сейчас так важно думать об урбанистике?

Что такое "Умный город"?

«Умный город» - это градостроительная концепция интеграции множества информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе систем Интернета вещей (IoT) для управления городской инфраструктурой: транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности.



ИКТ используются для повышения качества, производительности и интерактивности городских служб, снижения расходов и потребления ресурсов, улучшения связи между городскими жителями и государством.



Применение технологии «Умного города» развивается с целью улучшения управления городскими потоками и быстрой реакции на сложные задачи. «Умный город» более подготовлен к решению проблем, чем при простом «операционном» отношении со своими гражданами.



В «Умном городе» практикуются видеонаблюдение и видеоаналитика, камеры видеофиксации, система 112, интеллектуальные транспортные системы, безопасность на общественном транспорте, профессиональная радиосвязь и широкополосный доступ (LTE, 5G), беспилотные автомобили, биометрия, дополненная и виртуальная реальность, геоинформационные технологии и навигация, машинное обучение, облачные/туманные/граничные вычисления и тд. Грамотное использование этих технологий должно приводить к повышению качества жизни жителей городов.

Выставка

В "Револьт-центре" открылась выставка, целиком и полностью посвященная концепции "Умного города". В первые дни открытия ее уже успели посетить много людей. Большинство из них - молодежь.

В целом, она получилась довольно интересной. На стенах висели "слайды", которые рассказывали о том, как же работает каждая из концепций "Умного города".

Также на выставке есть специальный стенд, на котором вы можете оставить свои пожелания и видения того, каким Сыктывкар мог бы стать, применив концепцию шведов.

Так как же сделать Сыктывкар лучше?

В целом, в системе "Умного города" есть несколько решений того, как сделать город процветающим. Основные концепции.

Деревянные дома. Сейчас все больше людей за рубежом задумываются о строительстве домов на деревянном каркасе. Ведь дерево - это возобновляемый ресурс. А при строительстве и транспортировке этого материала выделяется меньше углекислого газа.

Отходы - ценность. Шведы сортируют и перерабатывают все отходы, тем самым меньше вредят окружающей среде и создают перерабатываемые источники энергии.

Зелень в центре города. В Швеции специалисты озеленяют крыши жилых зданий. Это увеличивает количество вырабатываемого кислорода и спасает город от избытков углекислого газа.

Делимся по-братски. Сейчас планета не справляется с нашими объемами потребления, поэтому делиться очень важно. Например, в Швеции есть стоянки с общими самокатами, зарядками для автомобиля и фримаркетами.

Умное энергопотребление. Швеция стремится к тому, чтобы 100% потребляемой энергии были возобновляемыми.

Подробнее о всех этих концепциях вы сможете узнать на выставке.

Посетить выставку вы сможете с 10.00 до 20.00 до 9 октября в "Револьт-центре".