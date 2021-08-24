Что благоустроят в Сыктывкаре в 2022 году

Одну территорию предложат отремонтировать за счет местных средств
Что благоустроят в Сыктывкаре в 2022 году24 августа 2021
Проект авторского коллектива «tochka»
В последнее в Сыктывкаре стало появляться все больше благоустроеных объектов, которые привлекают и радуют жителей города. Что же преобразится в столице Коми в 2022 году?
Всего в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 10 общественных пространств. Онлайн голосование за ремонтируемые объекты проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года.
В итоге общественная комиссия решила, что в Сыктывкаре отремонтируют семь объектов:
- Соборную площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором (2159 голосов);
- Сквер в районе дома №72 по улице Коммунистической (1103 голоса);
- Сквер в районе дома №48 по улице Димитрова (744 голоса);
- Четную сторону улицы Коммунистической от улиц Старовского до улицы Морозова (645 голосов);
- Четная сторона пешеходной зоны по улице Димитрова от улицы Старовского до улицы Морозова (527 голосов)
- Тротуар по улице Ломоносова в поселке Краснозатонский (416 голосов);
- Пешеходную зону на нечетной стороне улицы Коммунистической от улицы Старовского до улицы Морозова (410 голсов);
В голосовании участвовали и территории Эжвы. Здесь благоустроят:
- Пешеходную зону по улице Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок) (561 голос);
- Пешеходную зону по улице Комарова (четная, нечетная сторона) (539 голосов);
- Пешеходную зону по улице Мира (от ТЦ «Марка») (514 голосов);
- Пешеходную зону в районе дома № 42 по проспекту Бумажников (512 голосов).
Однако, при формировании бюджета на 2022 год, еще одна территория будет предложена к благоустройству за счет средств местного бюджета:
- Пешеходная зона по улице Коммунистической (нечетная сторона) от улицы Старовского до улицы Морозова (213 голосов).
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