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Что благоустроят в Сыктывкаре в 2022 году

Что благоустроят в Сыктывкаре в 2022 году

24 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Что благоустроят в Сыктывкаре в 2022 году Проект авторского коллектива «tochka»
Одну территорию предложат отремонтировать за счет местных средств

В последнее в Сыктывкаре стало появляться все больше благоустроеных объектов, которые привлекают и радуют жителей города. Что же преобразится в столице Коми в 2022 году?

Всего в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 10 общественных пространств. Онлайн голосование за ремонтируемые объекты проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

В итоге общественная комиссия решила, что в Сыктывкаре отремонтируют семь объектов:

  • Соборную площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором (2159 голосов);
  • Сквер в районе дома №72 по улице Коммунистической (1103 голоса);
  • Сквер в районе дома №48 по улице Димитрова (744 голоса);
  • Четную сторону улицы Коммунистической от улиц Старовского до улицы Морозова (645 голосов);
  • Четная сторона пешеходной зоны по улице Димитрова от улицы Старовского до улицы Морозова (527 голосов)
  • Тротуар по улице Ломоносова в поселке Краснозатонский (416 голосов);
  • Пешеходную зону на нечетной стороне улицы Коммунистической от улицы Старовского до улицы Морозова (410 голсов);

В голосовании участвовали и территории Эжвы. Здесь благоустроят:

  • Пешеходную зону по улице Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок) (561 голос);
  • Пешеходную зону по улице Комарова (четная, нечетная сторона) (539 голосов);
  • Пешеходную зону по улице Мира (от ТЦ «Марка») (514 голосов);
  • Пешеходную зону в районе дома № 42 по проспекту Бумажников (512 голосов).

Однако, при формировании бюджета на 2022 год, еще одна территория будет предложена к благоустройству за счет средств местного бюджета:

  • Пешеходная зона по улице Коммунистической (нечетная сторона) от улицы Старовского до улицы Морозова (213 голосов).
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Благоустройство

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