Что благоустроят в Сыктывкаре в 2022 году

В последнее в Сыктывкаре стало появляться все больше благоустроеных объектов, которые привлекают и радуют жителей города. Что же преобразится в столице Коми в 2022 году?

Всего в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 10 общественных пространств. Онлайн голосование за ремонтируемые объекты проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

В итоге общественная комиссия решила, что в Сыктывкаре отремонтируют семь объектов:

Соборную площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором (2159 голосов);

Сквер в районе дома №72 по улице Коммунистической (1103 голоса);

Сквер в районе дома №48 по улице Димитрова (744 голоса);

Четную сторону улицы Коммунистической от улиц Старовского до улицы Морозова (645 голосов);

Четная сторона пешеходной зоны по улице Димитрова от улицы Старовского до улицы Морозова (527 голосов)

Тротуар по улице Ломоносова в поселке Краснозатонский (416 голосов);

Пешеходную зону на нечетной стороне улицы Коммунистической от улицы Старовского до улицы Морозова (410 голсов);

В голосовании участвовали и территории Эжвы. Здесь благоустроят:

Пешеходную зону по улице Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок) (561 голос);

Пешеходную зону по улице Комарова (четная, нечетная сторона) (539 голосов);

Пешеходную зону по улице Мира (от ТЦ «Марка») (514 голосов);

Пешеходную зону в районе дома № 42 по проспекту Бумажников (512 голосов).

Однако, при формировании бюджета на 2022 год, еще одна территория будет предложена к благоустройству за счет средств местного бюджета: