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Башня зла: из-за вышки сотовой связи в Сыктывкаре жители дачных участков остались без света

Башня зла: из-за вышки сотовой связи в Сыктывкаре жители дачных участков остались без света

30 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Башня зла: из-за вышки сотовой связи в Сыктывкаре жители дачных участков остались без света Фото: Яндекс. Дзен
Местные жители написали заявление в полицию

Сыктывкарец рассказал, что из-за многострадальной вышки сотовой связи на дачном кооперативе местные жители остались без света.

Весной 2021 года в обществе "Тюльпан" установили вышку сотовой связи. Тогда местные жители очень сильно возмущались по этому поводу: они боялись "облучения". Однако это не все проблемы, которые ждали дачников.

Очевидец сообщил, что 28 августа в дачном кооперативе сгорел трансформатор.  По словам местных жителей, он не выдержал нагрузки.

- Вторые сутки общества "Тюльпан" и "Динамо" сидят без света. А ведь здесь постоянно проживают семьи с детьми. Зато вышку подключили к установке: работает так шумно, что спать невозможно, - заключил местный житель.

Сыктывкарцы сообщили, что написали по этому поводу обращение в суд и в полицию. 

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