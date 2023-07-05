В Сыктывкаре эвакуировали здание диагностического центра из-за подозрительного предмета

В Сыктывкаре эвакуировали пациентов и персонал из здания Диагностического центра. Как сообщили в МЧС по Коми журналисту издания “Про Город”, в спецслужбы поступило сообщение о подозрительном предмете, которое кто-то якобы оставил в медучреждении.

Инцидент случился 5 июля примерно в 11:00 утра по адресу: улица Куратова, 6. С диагностического центра эвакуировали 165 человек. На месте работают экстренные службы: машина МЧС, пожарные и спасатели.