В Сыктывкаре эвакуировали здание диагностического центра из-за подозрительного предмета
- 11:44 5 июля
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- Марина Ладанова
Фото очевидца
В Сыктывкаре эвакуировали пациентов и персонал из здания Диагностического центра. Как сообщили в МЧС по Коми журналисту издания “Про Город”, в спецслужбы поступило сообщение о подозрительном предмете, которое кто-то якобы оставил в медучреждении.
Инцидент случился 5 июля примерно в 11:00 утра по адресу: улица Куратова, 6. С диагностического центра эвакуировали 165 человек. На месте работают экстренные службы: машина МЧС, пожарные и спасатели.
Подробности выясняются.
Напомним, в Корткеросском районе Республики Коми потушили крупный лесной пожар, который возник вследствие грозы. Огонь обнаружили 29 июня. Возгорание в лесном массиве пожарно-спасательные службы тушили двенадцать часов. Пожар был ликвидирован в 7:00 30 июня.
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