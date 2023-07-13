В Сыктывкаре эвакуировали персонал из здания школы №21 из-за сообщения о минировании

В Сыктывкаре эвакуировали школу №21. Об инциденте редакции издания “Про Город” сообщила горожанка. На месте работают сотрудники экстренных служб: машина скорой медицинской помощи, бригада МЧС и полиция.

Происшествие случилось 13 июля около 18:00. Как сообщили в МВД по Республике Коми, сыктывкарскую школу №21 эвакуировали из-за сообщения о минировании. Письмо прислали на адрес электронной почты.