В Сыктывкаре эвакуировали персонал из здания школы №21 из-за сообщения о минировании
- 18:50 13 июля
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- Инесса Богатая
Фото очевидца
В Сыктывкаре эвакуировали школу №21. Об инциденте редакции издания “Про Город” сообщила горожанка. На месте работают сотрудники экстренных служб: машина скорой медицинской помощи, бригада МЧС и полиция.
Происшествие случилось 13 июля около 18:00. Как сообщили в МВД по Республике Коми, сыктывкарскую школу №21 эвакуировали из-за сообщения о минировании. Письмо прислали на адрес электронной почты.
В данный момент сотрудники экстренных служб проверяют территорию.
Напомним, 5 июля 2023 года в столице Коми эвакуировали персонал и пациентов из здания диагностического центра. В МЧС региона сообщили, что в медучреждение поступило сообщение о неком подозрительном предмете. На место выезжали сотрудники экстренных служб.
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