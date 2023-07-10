Сыктывкарка, которая пропала первого июля, найдена живой

В Сыктывкаре завершились поиски 51-летней Елены М. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". По информации организации, женщина ушла из дома 1 июля 2023 года и не вернулась. После этого к ее поискам подключились волонтеры "Лиза Алерт" и вот, 10 июля стало известно, что женщину нашли живой и невредимой. Обстоятельства ее обнаружения не уточняются.

Напомним, что пропавшую 37-летнюю еще в июле жительницу столицы Коми тоже нашли живой. Тогда женщина тоже ушла из дома и долгое время не выходила на связь. Лишь спустя месяц к поискам подключились волонтеры, после чего ее удалось найти.