Пропавших в Коми Регину Морозову и Владимира Мартисова нашли живыми

Вчера, 3 июня, в Коми нашлись сразу два пропавших человека: 28-летняя ухтинка Регина Морозова и 58-летний житель Сосногорска Владимир Мартисов. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда Коми "Лиза Алерт". Администраторы поискового отряда благодарят всех неравнодушных жителей Коми за помощь и просят прекратить распространение ориентировок.

Напомним, девушка пропала 28 июня. Вчера к поиску подключились волонтеры и полиция. Меньше, чем за сутки, ее нашли и вернули родным. Владимир Мартисов из Сосногорска ушел в лес 29 июня и почти неделю не возвращался домой. Вчера в обед стало известно, что мужчина жив.