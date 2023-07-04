Пропавших в Коми Регину Морозову и Владимира Мартисова нашли живыми

Вчера, 3 июня, в Коми нашлись сразу два пропавших человека: 28-летняя ухтинка Регина Морозова и 58-летний житель Сосногорска Владимир Мартисов. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда Коми "Лиза Алерт". Администраторы поискового отряда благодарят всех неравнодушных жителей Коми за помощь и просят прекратить распространение ориентировок.
Напомним, девушка пропала 28 июня. Вчера к поиску подключились волонтеры и полиция. Меньше, чем за сутки, ее нашли и вернули родным. Владимир Мартисов из Сосногорска ушел в лес 29 июня и почти неделю не возвращался домой. Вчера в обед стало известно, что мужчина жив.
А другую жительницу Сосногорска разыскивают до сих пор. 30-летняя Юлия Мельхова пропала в конце мая. Со второго июня поиском женщины занимаются сотрудники полиции города. Приметы: рост 160-165 см, стройное телосложение, серые глаза, русые волосы.
При наличии любых сведений, способствующих обнаружению пропавшей женщины, полиция просит обратиться по телефонам: 8 (82149) 56701, 102.