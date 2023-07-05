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Пропавшая 11 июня 37-летняя сыктывкарка найдена живой

Пропавшая 11 июня 37-летняя сыктывкарка найдена живой"Лиза Алерт"

В столице Коми завершились поиски 37-летней женщины, которая пропала 11 июня, после чего не выходила на связь. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

К поискам женщины приступили только 4 июля. Волонтеры просят прекратить распространение ориентировок. Женщина найдена живой.

Отметим, что волонтеры неустанно работают, чтобы отыскать пропавших жителей республики, и им это удается. 3 июня, в Коми нашлись сразу два пропавших человека: 28-летняя ухтинка Регина Морозова и 58-летний житель Сосногорска Владимир Мартисов.

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