По подсчетам ученых-сейсмологов за 2022 год в Коми зафиксировали три землетрясения. Они произошли в Княжпоготском и Удороском районоах, а также близ Заполярья и на границе региона, сообщает БНК.

Согласно докладу Минприроды Коми, в республике есть три станции, которые следят за сейсмической активностью региона. Расположены они в Сыктывкаре и селе Пожег Усть-Куломского района. Еще один пункт находится в Инте.