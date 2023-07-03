По подсчетам ученых-сейсмологов за 2022 год в Коми зафиксировали три землетрясения. Они произошли в Княжпоготском и Удороском районоах, а также близ Заполярья и на границе региона, сообщает БНК.
Согласно докладу Минприроды Коми, в республике есть три станции, которые следят за сейсмической активностью региона. Расположены они в Сыктывкаре и селе Пожег Усть-Куломского района. Еще один пункт находится в Инте.
В 2022 году эти станции и пункт, за которыми следит институт геологии Коми научного центра УрО РАН, зарегистрировали 981 телесейсмическое и 3 региональных землетрясения, 17 горно-тектонических удара в Свердловской области и 1 в Воркутинском районе, 1 взрыв при проведении буровзрывных работ, 4 инфразвуковых сигнала, вызванных падением отделяющихся частей ракет-носителей.
Первое региональное сейсмическое событие было зарегистрировано 6 января. По расчетам, оно произошло на западе Коми — в междуречье рек Ворыквы и Вежаю, в 6 километрах северо-восточнее Средне-Тиманского бокситового рудника. Добыча бокситов на карьерах ведется открытым способом, для разбиения рудного тела используются взрывные работы. Магнитуда составила 2,6.
В Удорском районе 6 августа было зафиксировано землетрясение. По расчетам, сейсмическое событие произошло в среднем течении реки Мезень — на территории природного заказника «Удорский». Землетрясение было тектоническим и приурочено к Западно-Тиманской надвиговой зоне, которая является коллизионным швом Русской и Печорской плит. Локальная магнитуда составила 3,6.
А 20 августа на Северном Урале произошло слабое сейсмическое событие, административно оно расположено в Свердловской области вблизи границы с Коми и Пермским краем. Данный район не является горнодобывающим. Вокруг эпицентральной области находятся Вишерский заповедник Пермского края, буферная зона Печоро-Илычского государственного биосферного заповедника. Считается, что это событие является тектоническим землетрясением и относится к зоне Главного уральского надвига. Значение локальной магнитуды составило 2,5/5.
Еще одно региональное сейсмическое событие было зафиксировано 28 ноября, оно произошло рядом с Воркутой и, соответственно, шахтными полями, что с большой долей вероятности позволило классифицировать его как горный удар на одной из воркутинских угольных шахт. Локальная магнитуда составила 2,4.