В Сыктывкаре горит знаменитая заброшенная пятиэтажка возле бани №4

В Сыктывкаре горит заброшенная пятиэтажка возле бани №4. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили очевидцы.
Пожар случился 22 июня около 19:00 напротив бани №4 на Октябрьском проспекте. По фото видно, что горит крыша заброшенного пятиэтажного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС по Коми.
Подробности выясняются.
Напомним, в поселке Сыня Печорского района Республики Коми произошел пожар, в котором погиб один человек. Возгорание случилось в многоквартирном доме. 15 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание. Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.
Видео момента пожара смотрите в нашем телеграм-канале.