В Минстрое ответили, когда расселят аварийное общежитие в центре Сыктывкара

Многострадальный аварийный дом на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре расселят до конца 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ.

По слова руководителя министерства Андрея Лисова, сейчас расселяется 160 помещений площадью 1,9 тысяч квадратных метров. На это выделено 230 миллионов рублей. Процесс расселения общежития по адресу Октябрьский проспект, 69 начался еще в начале 2021 года. Большинство жильцов не согласились переезжать в маневренный фонд в Верхней Максаковке, что и стало причиной такой длительности мероприятия.