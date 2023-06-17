В Коми во время пожара погиб мужчина

В поселке Сыня Печорского района Республики Коми случился пожар, в котором погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

О появлении огня в пожарно-спасательную службу района сообщили в 20: 33. Пожар произошел в многоквартирном доме, который находился на улице Восточная в населенном пункте Сыня.