В Коми жители городов более подвержены влиянию кибермошенников

Жители городов Коми более подвержены влиянию кибермошенников. О такой статистике сообщили в МВД по региону. За 2022 год в Коми более трех тысяч граждан стали жертвами кибермошенников.

Как показал анализ расчета доли потерпевших от киберпреступлений, жители городов оказались более доверчивыми, чем жители сел и деревень. В столице коми доля пострадавших от общего числа жителей составила 0,55%, в Инте — 0,47%, в Усинске — 0,46%, а в Ухте — 0,53%. В сельской местности процент гораздо ниже: в Корткеросском районе — 0,27%, в Княжпогостском — 0,31%.

Также в ведомстве отметили, что жертвами киберпреступников в городе чаще всего становятся люди старше 50 лет, в селах жители от 30 до 49 лет.