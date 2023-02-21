В Коми ограничат движение фур

В Коми ограничат движение крупногабаритного транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам. Об этом сообщили в Минстрое региона. Запрет будет действовать с апреля по май 2023 года.

Меры необходимы для сохранности дорог и безопасности на них в весенний период. В перечень попали 225 участков дорог республики. На юге и в центральных районах региона ограничения сохранятся с 10 апреля по 9 мая, а на севере, куда входят Усинск, Печора, Ижма и Усть-Цилемский районы — с 24 апреля по 25 мая.