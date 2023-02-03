“Погуглю, как это сделать”: студенты Коми пытаются создавать работы с помощью чат-бота

Студент одного из вузов России написал диплом с помощью чат-бота ChatGPT, защитил его, а после опубликовал в одной из социальных сетей подробный рассказ о том, как у него это вышло. “Про Город Сыктывкар” выяснил, попытаются ли студенты Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина повторить этот эксперимент и что об этой авантюре думает руководство опорного вуза Коми.
Студент бакалавриата из Москвы Александр Жадан рассказал, что написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и смог защитить ее в своем вузе. Тема исследования – “Анализ и совершенствование управления игровой компании”. О своем поступке Александр рассказал в соцсетях, тема получила нешуточный резонанс и привела к тому, что кто-то нашел вуз, в котором учился Александр, и рассказал о случившемся руководству учреждения. Несмотря на “донос”, насколько известно, в университете приняли решение не лишать выпускника диплома.
Какой студент не мечтает о том, чтобы его студенческие работы выполнялись как-нибудь сами собой? К сожалению или счастью, не во всех вузах такое возможно. К примеру, студенты Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина могут даже не пытаться схитрить.
– Конечно, инфоповод о защите диплома с использованием чат-бота ChatGPT нам известен. Но в нашем университете мы знаем каждого студента в лицо, пристально мониторим траекторию его обучения до самого выпуска. Любая выпускная квалификационная работа готовится под руководством наставника – научного руководителя, как правило, он выводит на защиту не более восьмерых студентов в год. Преподаватель всегда способен отличить аутентичный текст от сгенерированного. Кроме того, большая доля дипломов в нашем вузе носит региональный компонент или выполняется по конкретному заказу наших партнеров, и в этих случаях невозможно что-то сгенерировать, – объяснил проректор по цифровой трансформации СГУ имени Питирима Сорокина Владимир Миронов.
Чтобы исключить возможность того, что студенты СГУ имени Питирима Сорокина попытаются повторить авантюру Александра Жадана, с ними проведут разъяснительную работу о невозможности успешной подготовки и защиты диплома в случае использования чат-бота ChatGPT или ему подобных инструментов.
Мнение студентов и выпускников
– С одной стороны, я осуждаю этого студента, но, поставив себя на его место, я понимаю, чем он руководствовался. Это либо нехватка времени, либо отсутствие налаженной связи с научруком, отсутствие фидбека. Я сам был в похожей ситуации и наблюдал такое у других студентов. Но я бы не рискнул так поступить, так как преподаватели сто процентов поймут, что диплом писал не ты, так как они знают, на что ты способен. Научрук в отзыве распишет, как ты работал в течение срока написания работы. Хотя, если скидывать материал постепенно, думаю, такое может “прокатить”. В целом это не отличается от того, если бы студенты просто платили за работу, а так делают многие. Суть одна – если ты не автор диплома, значит и не специалист, – анонимно рассказал один из студентов вуза.
– Недавно видела эту новость, просто топ! Я бы не отказалась, чтобы нейросеть написала за меня хотя бы отчеты по практикам, у нас их четыре в этом семестре будет. Вообще, я довольно поверхностно знаю о содержании работы Александра, но, думаю, частично можно "написать" диплом с помощью искусственного интеллекта. Пойду погуглю, как это сделать, – поделилась студентка СГУ имени Питирима Сорокина.
– Я уже пробовал переделать одну из своих прошлых работ по примеру Александра. Получилось, честно говоря, так себе. Так что вызывает уважение, что он не сдался, не потерял терпение, как я, а заставил бот сделать то, что ему нужно. Да, работа выполнена нечестно, но зато какое исследование вышло! – признался выпускник опорного вуза Коми.
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