“Погуглю, как это сделать”: студенты Коми пытаются создавать работы с помощью чат-бота

Студент одного из вузов России написал диплом с помощью чат-бота ChatGPT, защитил его, а после опубликовал в одной из социальных сетей подробный рассказ о том, как у него это вышло. “Про Город Сыктывкар” выяснил, попытаются ли студенты Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина повторить этот эксперимент и что об этой авантюре думает руководство опорного вуза Коми.

Студент бакалавриата из Москвы Александр Жадан рассказал, что написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и смог защитить ее в своем вузе. Тема исследования – “Анализ и совершенствование управления игровой компании”. О своем поступке Александр рассказал в соцсетях, тема получила нешуточный резонанс и привела к тому, что кто-то нашел вуз, в котором учился Александр, и рассказал о случившемся руководству учреждения. Несмотря на “донос”, насколько известно, в университете приняли решение не лишать выпускника диплома.

Какой студент не мечтает о том, чтобы его студенческие работы выполнялись как-нибудь сами собой? К сожалению или счастью, не во всех вузах такое возможно. К примеру, студенты Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина могут даже не пытаться схитрить.

– Конечно, инфоповод о защите диплома с использованием чат-бота ChatGPT нам известен. Но в нашем университете мы знаем каждого студента в лицо, пристально мониторим траекторию его обучения до самого выпуска. Любая выпускная квалификационная работа готовится под руководством наставника – научного руководителя, как правило, он выводит на защиту не более восьмерых студентов в год. Преподаватель всегда способен отличить аутентичный текст от сгенерированного. Кроме того, большая доля дипломов в нашем вузе носит региональный компонент или выполняется по конкретному заказу наших партнеров, и в этих случаях невозможно что-то сгенерировать, – объяснил проректор по цифровой трансформации СГУ имени Питирима Сорокина Владимир Миронов.

Чтобы исключить возможность того, что студенты СГУ имени Питирима Сорокина попытаются повторить авантюру Александра Жадана, с ними проведут разъяснительную работу о невозможности успешной подготовки и защиты диплома в случае использования чат-бота ChatGPT или ему подобных инструментов.

Мнение студентов и выпускников